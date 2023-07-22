Yayınlanma: 22.07.2023 - 13:05

Güncelleme: 22.07.2023 - 13:25

Dünya Dondurma Günü’ne ‘Bir top mutluluk’ ekleyin! Yerel üretilerin desteklendiği özel menü: 50 Mile! Yaz akşamları Uzak Doğu esintileriyle doluyor! ‘Green Check’ alan ilk resort! İncili Gastronomi Rehberi’nden dört İnci! Dev meyveler şaşırtıyor! İtalyan yazı başladı! Sağlıklı atıştırmalık sektöründe bir ilk! Bu yaz meyveli içeceklerle ferahlıyoruz! Yeme-içme dünyasından en son gurme haberler burada…

DÜNYA DONDURMA GÜNÜ’NE ‘BİR TOP MUTLULUK’ EKLEYİN!

Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurmanın varlığı her yıl tüm dünyada Temmuz ayının üçüncü pazar günü Dünya Dondurma Günü olarak kutlanıyor. İlk olarak 1984 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde ilan edilen bu özel gün, bütün dünya insanlarının dondurma aşkı sayesinde zaman içinde yayılıyor. Dondurmalarında saf Jersey ineğinden elde edilen ve pek çok yönden benzersiz bir bileşen olan Jersey Sütü sütünü kullanmaya başlayan Özsüt, Dünya Dondurma Günü’nü yepyeni dondurma çeşitleriyle kutluyor. Ortalama bir inek sütüne oranla içerdiği kalsiyum, protein ve yağ oranı ile çok daha sağlıklı ve çok daha besleyici olan Jersey sütü ile lezzetlenen dondurmaların, sütlü tatlı ve pastaların yanına da çok yakışıyor. Keşkülden fırın sütlaca, sufleden profiterole kadar pek çok tatlı bir top dondurmayla eşsiz bir ahenk yaratıyor. Yaz sıcaklarının kurtarıcısı olan dondurmalar, geleneksel Türk damak tadına uygun olarak ve hiçbir koruyucu katkı maddesi eklenmeden hazırlanıyor…

YEREL ÜRETİLERİN DESTEKLENDİĞİ ÖZEL MENÜ: 50 MILE!

Hilton İstanbul Bomonti'nin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde mükemmel lezzetlerle buluşturduğu "50 Mile" özel menüsü yerel üreticilerin özenle seçilmiş malzemeleriyle hazırlanıyor. Bu özel menü, şehrin kalbinde Hilton Istanbul Bomonti'nin Globe Restoranı'nda misafirleriyle buluşuyor. Menünün adı otelin yaklaşık 50 Mile (80 Km) yakınındaki üreticilerden ürün almasından kaynaklı. Temmuz ayı boyunca Hilton Istanbul Bomonti, Globe Restaurant'ta servis edilecek menü, eşsiz bir gastronomik yolculuğa çıkmanızı, lezzetlerin ve çevre bilincinin uyumlu bir birleşimini deneyimlemenizi sağlıyor. Gerdan eti ile hazırlanmış Kanlıca yoğurt çorbası, İstanbul bahçeleri salatası, mantarlı çeltik risotto, tavada pişirilmiş Marmara kaya levreği, kavak inciri clafoutis'ten oluşan bu özel menüyle sizleri bekliyor…

‘GREEN CHECK’ ALAN İLK RESORT!

NG Phaselis Bay, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Bureau Veritas iş birliği ile geliştirilen, işletmelerin sürdürülebilir iş uygulamalarındaki yeşil taahhütlerini ve başarılarını doğrulamak ve teşvik etmek amacıyla verilen “Green Check-Yeşil Kontrol Belgesi’ni” almaya hak kazanan ilk resort oldu. Yapılan denetimler sonucu değerlendirmedeki en yüksek puanı alarak Altın+ derecesiyle belgeyi kazandı. NG Phaselis Bay Genel Müdürü Cenker Yılmaz; “NG Phaselis Bay Lifestyle Resort olarak turizm sektöründe Green Check-Yeşil Kontrol Gold Sertifikası’na sahip ilk resort olduk. Turizm sektörüne kazandırdığımız altın seviyesinde bu sertifika, yeşil dönüşüm yolculuğumuzda yaptığımız çalışmaların önemini vurgulamaktadır. Sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda ülkemize ve sektörümüze değer katmaya devam ederken bu gururu sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi…

YAZ AKŞAMLARI UZAK DOĞU ESİNTİLERİYLE DOLUYOR!

İstanbul’da, şehrin kalbi Gümüşsuyu’nda, CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace, fark yaratan deneyimler sunmaya devam ediyor. Yaz sezonu boyunca her Çarşamba 19.00-22.00 saatleri arasında konuklarını Sushimania menüsüne davet eden Izaka Terrace’ta Uzak Doğu’nun vazgeçilmez lezzetleri seçkin bir şarap eşleşmesiyle sunuluyor. En bilinen ve sofistike lezzetlerden özenle oluşturulmuş sushi tabağının yanı sıra, kızartılmış karides toplarıyla hazırlanan Ebu Ageru, sevilen japon fasülyesi edamame gibi lezzetlerle zenginleşen Sushimania menüsü, yeşil çay dondurmasının egzotik tadıyla tamamlanıyor…

İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ’NDEN DÖRT İNCİ!

İstanbul’un kalbi Beşiktaş’ta Boğaz’a nazır konumunda Asya ve Türk misafirperverliğini bir arada sunan Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un imza restoranı Shang Palace, değerlendirme ve derecelendirme sistemiyle hazırlanan Türkiye’nin ilk gastronomi rehberi İncili Gastronomi Rehberi tarafından 4 inci alarak ödüle layık görüldü. Shangri-La Bosphorus, Istanbul Genel Müdürü Tj Joulak bu önemli başarıyla ilgili olarak, “Shangri-La Bosphorus, Istanbul olarak, imza restoranımız Shang Palace’ın İncili Gastronomi Rehberi’nden bu yıl da 4 inci kazanmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, şeflerimizin tutkulu çalışmalarını ve tüm ekibimizin özverili çabalarını takdir etmektedir. Shang Palace, misafirlerimize olağanüstü bir yemek deneyimi sunmak için her zaman en iyisini yapmaya devam edecektir.” şeklinde açıklama yaptı…

DEV MEYVELER ŞAŞIRTIYOR!

Cappy, “Yaşam Dolu” kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği sürpriz Hadise konserinin ardından 5 farklı şehre yerleştireceği ‘’Dev Meyveler’’ ile günlük rutinlerinin içerisinde küçük sürprizlerle insanları yaz boyunca şaşırtmaya devam ediyor ve onları #GünüCappylemeye davet ediyor. Rutini kıran küçük sürprizlerle, tüketicilerinin hayatlarına küçük tatlı dokunuşlarda bulunmayı amaçlayan Cappy, yaz boyunca Türkiye’nin 5 farklı şehirlerinde gerçekleştireceği sürprizlerle tüketicisini şaşırtmaya devam ediyor. “Yaşam Dolu” kampanyasının devamı olarak; İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin ve Ankara’nın popüler noktalarında konumlandıracağı dev meyveler ile günlük temponun içerisinde küçük sürprizlerle insanları şaşırtmaya hazırlanıyor. İlk olarak, İstanbul’da Kadıköy İskelesi, Karaköy İskelesi ve Beşiktaş-Kadıköy vapurunda yer alan dev meyveler, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde şaşırtmaya ve #GünüCappylemeye devam edecek..

İTALYAN YAZI BAŞLADI!

Güneşin yüzünü hissettirdiği bu günlerde serinlemenin en lezzetli yolu soğuk içeceklerinden geçiyor. Caffè Nero’nun yeni “Italian Summer” içecekleri keşfedilmeyi bekliyor! “Italian Summer” ailesinin en dinamik üyesi "Espresso 'tini" Caffè Nero'nun premium kahvesine Orange Spritz ve Irish Cream eklenerek hazırlanıyor. En sonda buzla çalkalandıktan sonra üzerine kahve çekirdeği eklenerek servis ediliyor. Espresso severler için de bol köpüklü kahve seçeneği sunan "Freddo Espresso” buzun ferahlığı ile birleşerek alışkanlık yapıyor. Italian Summer ailesini keşfetmek için uğrayabilirisiniz…

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKTA BİR İLK!

Son zamanlarda artan virüs salgınları nedeniyle yoğun ilgi gören sağlıklı yaşam trendleri, atıştırmalık sektöründe de büyük değişim ve dönüşüme neden oluyor. Sağlıklı, besleyici ve doğal ürünlere ilgi artınca atıştırmalık sektörüne dahil olan Anında Bitiyo, Türkiye’nin ilk doğal ve sağlıklı kuru kavrum kaplama leblebi ve fıstık markası olarak öne çıkıyor. Yenilikçi 32 çeşit ürününü hem yurt içine hem de yurt dışına pazarlıyor. Ürettikleri inovatif ve doğal karışımlarla kuruyemiş sektöründe farklı kavurma ve kaplama teknikleri kullanarak farklılık kattıklarını belirten Anında Bitiyo Ceo’su Alper Ceylan,“Kuruyemişleri normal bir atıştırmalıktan daha fazlası haline getirmek için kolları sıvadık. Amacımız farklı karışım ve kavurma yöntemleri ile müşterilerimize eşsiz lezzetler sunabilmek. Bu yaklaşım ile tüketicilerin deneyimlemediği tatlarla tanışmasını sağlıyoruz. Kuruyemişlerin doğal özellikleri koruyarak lezzetlerini maksimum seviyeye çıkartıyoruz” şeklinde konuştu…

BU YAZ MEYVELİ İÇECEKLERLE FERAHLIYORUZ!

Doğanay içecek ailesinin birbirinden lezzetli çeşitleri ile yaz ayları, ferahlığa kavuşuyor. Meyvelerden gelen lezzetlerle sunduğu meyveli içecekler ailesinin yeni gözdesi karadut ve limonata ile bu yaz, tadına doyulmaz bir keyif ve serinlikle geçecek. Meyveli içeceklerden C vitaminli limonata, ferahlatıcı etkisiyle lezzetli bir deneyim sunuyor. Şeker tüketmek istemeyenlere özel üretilmiş şekersiz çeşidi de bulunuyor. Karadut, son zamanlarda oldukça popüler bir meyve… İçerdiği antioksidan ve vitamin değerleriyle tercih edilen karadut, şimdi bu yazın yeni favori içeceği olacak. Doğal meyve parçacıkları içeren karadut; doğal rengi, lezzeti, faydası ve buz gibi ferahlatan etkisiyle sıcak yaz günlerinde ellerden düşmeyecek! Siz de sofralarınızda Doğanay’ın ikisi de gazsız ikisi de ferahlatan eşsiz limonata ve karadut lezzetlerine yer açın, yaz günlerine keyif ve serinlik katabilirisiniz…







