Şiveydiz nedir, nasıl yapılır? Şiveydiz yaparken dikkat edimesi gerekenler!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 09:08

Güncelleme: 20.07.2023 - 09:08

Şiveydiz, Gaziantep yöresine ait olan taze sarımsak ve kuzu etiyle yapılan bir yemektir. Genellikle taze sarımsağın çıkmasıyla ilkbahar mevsiminde şiveydiz tam bir doğal antibiyotik deposu. Şiveydiz 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

Şiveydizin ana malzemesi taze sarımsaktır. Mümkün olduğunca kalın taze sarımsak kalın halkalar halinde doğranır. Kuzu eti kuşbaşı veya daha ufak doğranır, istenirse bir gece önceden terbiyelenebilir. Et kavrulur ve üzerine et suyu eklenir. Etler biraz yumuşayınca sarımsaklar ve geceden ıslatılmış nohut eklenir. Bu aşamada ince doğranmış taze soğan, kıyılmış kuru sarımsak gibi aromatik malzemeler de eklenebilir. Terbiye için genelde yoğurt, yumurta ve limon kullanılır. İşte şiveyiz tarifi…

ŞİVEYDİZ

Malzemeler

300 gram küçük kuşbaşı kesilmiş kuzu eti

1 su bardağı ıslatılmış ve haşlanmış nohut

Yarım kg taze sarımsak (sadece beyaz kısımları)

Yarım kg taze soğan (sadece beyaz kısımları)

6 dolu yemek kaşığı süzme yoğurt

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

Tuz



Üzeri için

Tereyağı

Kuru nane





Yapılışı



Öncelikle kuşbaşı doğranmış kuzu etini tencereye alın. Üzerini hafif geçecek kadar su ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin. Zeytinyağını ekleyip birkaç dakika daha pişirin. Taze sarımsakları beyaz kısımlarını 3’er santimlik parçalar şeklinde kesin. Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyla birlikte tencereye ilave edin. Yumuşayana kadar pişirin. Haşlanmış nohutları ekleyip 10 dakika daha pişirin. Bir kasede süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını ekleyip çırpın. Yemeğin sıcak suyundan yavaş yavaş ilave ederek yoğurdu ılıştırın. Karışımı azar azar tencereye ilave edip 5 dakika daha pişirin. Tuzla tatlandırın. Üzeri için tereyağını eritip, naneyi ekleyin. Yemeğin üzerine gezdirip servis yapın. Afiyet olsun.



