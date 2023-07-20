Şiveydiz nedir, nasıl yapılır? Şiveydiz yaparken dikkat edimesi gerekenler!
Şiveydiz taze sarımsak ve kuzu etiyle yapılan Gaziantep mutfağına ait bir yemektir. Terbiyeli bir suyu olması nedeniyle hafif ekşimsi bir tadı vardır. Taze sarımsağın, hafif olan tadını ortaya çıkarır. Hem sağlıklı hem de doyurucu şiveydiz çorbasını evinizde hazırlamaya ne dersiniz? İşte şiveydiz tarifi ve şiveyiz yaparken dikkat edimesi gerekenler!
Şiveydiz, Gaziantep yöresine ait olan taze sarımsak ve kuzu etiyle yapılan bir yemektir. Genellikle taze sarımsağın çıkmasıyla ilkbahar mevsiminde şiveydiz tam bir doğal antibiyotik deposu. Şiveydiz 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.
Şiveydizin ana malzemesi taze sarımsaktır. Mümkün olduğunca kalın taze sarımsak kalın halkalar halinde doğranır. Kuzu eti kuşbaşı veya daha ufak doğranır, istenirse bir gece önceden terbiyelenebilir. Et kavrulur ve üzerine et suyu eklenir. Etler biraz yumuşayınca sarımsaklar ve geceden ıslatılmış nohut eklenir. Bu aşamada ince doğranmış taze soğan, kıyılmış kuru sarımsak gibi aromatik malzemeler de eklenebilir. Terbiye için genelde yoğurt, yumurta ve limon kullanılır. İşte şiveyiz tarifi…
ŞİVEYDİZ
Malzemeler
300 gram küçük kuşbaşı kesilmiş kuzu eti
1 su bardağı ıslatılmış ve haşlanmış nohut
Yarım kg taze sarımsak (sadece beyaz kısımları)
Yarım kg taze soğan (sadece beyaz kısımları)
6 dolu yemek kaşığı süzme yoğurt
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
Tuz
Üzeri için
Tereyağı
Kuru nane
Yapılışı
Öncelikle kuşbaşı doğranmış kuzu etini tencereye alın. Üzerini hafif geçecek kadar su ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin. Zeytinyağını ekleyip birkaç dakika daha pişirin. Taze sarımsakları beyaz kısımlarını 3’er santimlik parçalar şeklinde kesin. Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyla birlikte tencereye ilave edin. Yumuşayana kadar pişirin. Haşlanmış nohutları ekleyip 10 dakika daha pişirin. Bir kasede süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını ekleyip çırpın. Yemeğin sıcak suyundan yavaş yavaş ilave ederek yoğurdu ılıştırın. Karışımı azar azar tencereye ilave edip 5 dakika daha pişirin. Tuzla tatlandırın. Üzeri için tereyağını eritip, naneyi ekleyin. Yemeğin üzerine gezdirip servis yapın. Afiyet olsun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Whatsapp çöktü mü?
- TBMM'den olağanüstü toplantı kararı
- 400 bin yıllık 'dev' keşif!
- Gizli katılımcı dikkat çekti
- Özkan Uğur'a veda: 'Birlikte yaşlanacağız sanıyordum'
- 'Bunu yapanlardan bir kişiyi sağ bırakırsak...'
- TBB, KDV ve ÖTV zamlarının iptali için dava açtı
- Sedat Peker'in avukatından 'iade' açıklaması
- Sızdırılan video üzerine konuştu
- Ünlü şefe çalışanlarından darp