Habersiz misafirlere hazırlayabileceğiniz 15 dakika kurabiyesi... Evde pudinginiz varsa habersiz misafirler artık sorun olmayacak!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 22:49

Güncelleme: 06.05.2024 - 22:49

Habersiz gelen misafirler için çayın yanına bir tarif hazırlamak düşünülenden daha zorlayıcı olabilir. Eksik malzemelerle uğraşmak çıkılmaz bir yola sokabilir. Ama evde pudinginiz varsa bu bir sorun olmaktan çıkacak. İşte enfes pudingli davetsiz misafir kurabiyesi...

MALZEMELER

1 paket kakaolu toz puding

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

yarım su bardağı sıvı yağ

aldığı kadar un

yumurta

YAPILIŞI

Fırını önceden 180°C dereceye ısıtın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin veya yağlayın.

Büyük bir karıştırma kabında oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ve sıvı yağı birleştirin. Karışım pürüzsüz hale gelene kadar iyice çırpın.

Üzerine kakaolu toz pudingi ekleyin ve iyice karıştırın.

Yumurtayı ekleyin ve karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek hamuru yoğurun. Hamur kıvam alana kadar un ekleyebilirsiniz. Ele yapışmayan ve rahatça şekil verilebilen bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Bu aşamada istediğinize göre fındık, ceviz, çikolata parçaları veya hindistan cevizi ekleyebilirsiniz.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avucunuzda yuvarlayarak top şekli verin. Topları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 12-15 dakika veya kurabiyeler altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından çıkarın ve fırın tepsisinde 5 dakika kadar soğumaya bırakın. Daha sonra tel ızgara üzerine alarak tamamen soğumalarını sağlayın.

Soğuyan kurabiyeleri servis tabağına alın ve afiyetle tüketin.