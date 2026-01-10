Hafif besleyici ve lezzetli: Ispanak çorbası tarifi

Ispanak, Türk mutfağında çoğunlukla ana yemeklerle bilinse de çorba olarak da dengeli bir lezzet sunuyor. Fazla baharat ve ağır malzemeler kullanılmadan hazırlandığında doğal tadını koruyor. Bu çorba, özellikle hafif bir başlangıç arayanlar için uygun bir seçenek oluşturuyor.

ISPANAK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

300 gram ıspanak

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet küçük patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

5–6 su bardağı sıcak su veya sebze suyu

(İsteğe bağlı) 2 yemek kaşığı süt veya yoğurt

Yapılışı