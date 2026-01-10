Hafif besleyici ve lezzetli: Ispanak çorbası tarifi

Ispanak, Türk mutfağında çoğunlukla ana yemeklerle bilinse de çorba olarak da dengeli bir lezzet sunuyor. Fazla baharat ve ağır malzemeler kullanılmadan hazırlandığında doğal tadını koruyor. Bu çorba, özellikle hafif bir başlangıç arayanlar için uygun bir seçenek oluşturuyor.
ISPANAK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 300 gram ıspanak
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 1 adet küçük patates
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 5–6 su bardağı sıcak su veya sebze suyu
- (İsteğe bağlı) 2 yemek kaşığı süt veya yoğurt
Yapılışı
- Ispanakları ayıklayıp bol suyla iyice yıkayın ve iri iri doğrayın.
- Soğanı yemeklik, patatesi küp küp doğrayın.
- Tencereye zeytinyağını alıp soğanları yumuşayana kadar kavurun.
- Patatesi ekleyip birkaç dakika karıştırın.
- Ispanakları ilave edip kısa süre çevirin.
- Tuz ve karabiberi ekleyin.
- Sıcak suyu ilave edip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
- Blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.
- İsteğe bağlı olarak süt veya yoğurt ekleyip kısa süre daha kaynatın.