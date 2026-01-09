Hafif dengeli ve besleyici: Balkabağı çorbası tarifi

Balkabağı çorbası, sebze çorbaları arasında hem rengi hem de dokusuyla öne çıkan tariflerden biri olarak biliniyor. Kremasız ya da hafif sütlü seçenekleriyle farklı damak zevklerine uyum sağlayabiliyor. Bu tarif, ev mutfağında güvenle uygulanabilecek sade ve klasik yöntemi esas alıyor.
BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram balkabağı
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 1 adet küçük patates
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 6 su bardağı sıcak su veya sebze suyu
- 2–3 yemek kaşığı süt veya krema
Yapılışı
- Balkabağını ve patatesi küp küp doğrayın.
- Soğanı yemeklik doğrayın.
- Tencereye yağı alıp soğanları yumuşayana kadar kavurun.
- Balkabağı ve patatesi ekleyip birkaç dakika karıştırın.
- Tuz ve karabiberi ilave edin.
- Sıcak suyu ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
- Blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.
- İsteğe bağlı olarak süt veya kremayı ekleyin.
- Kısık ateşte birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın.