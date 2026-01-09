Hafif dengeli ve besleyici: Balkabağı çorbası tarifi

Balkabağı çorbası, sebze çorbaları arasında hem rengi hem de dokusuyla öne çıkan tariflerden biri olarak biliniyor. Kremasız ya da hafif sütlü seçenekleriyle farklı damak zevklerine uyum sağlayabiliyor. Bu tarif, ev mutfağında güvenle uygulanabilecek sade ve klasik yöntemi esas alıyor.

BALKABAĞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

500 gram balkabağı

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet küçük patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

6 su bardağı sıcak su veya sebze suyu

2–3 yemek kaşığı süt veya krema

Yapılışı