Hafif, pratik ve lezzetli: Muzlu yulaflı muffin tarifi

Mutfağa girdiğinizde hem pratik hem de içi rahat ettiren bir tarif arıyorsanız, muzlu yulaflı muffin tam da bu ihtiyaca karşılık veriyor. Olgun muzların doğal tatlılığı sayesinde ekstra şeker kullanmadan hazırlanan bu küçük kekler, yulafın tok tutan yapısıyla birleşerek gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olur. İşte nefis muzlu yulaflı muffin tarifi...

MUZLU YULAFLI MUFFİN TARİFİ

Malzemeler:

2 adet olgun muz

2 adet yumurta

1,5 su bardağı yulaf ezmesi

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya eritilmiş tereyağı

1 avuç ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

MUZLU YULAFLI MUFFİN YAPILIŞI

Muzları bir kasede çatal yardımıyla iyice ezin.

Üzerine yumurtaları ekleyip çırpın.

Süt, bal ve yağı ilave edip karıştırın.

Yulaf, kabartma tozu, tarçın ve vanilyayı ekleyerek homojen bir karışım elde edin.

İsteğe bağlı olarak ceviz veya fındık ekleyin.

Karışımı muffin kalıplarına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Üzeri hafif kızardığında fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!