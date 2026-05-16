Hafif, pratik ve lezzetli: Muzlu yulaflı muffin tarifi

16.05.2026 21:05:00
Haber Merkezi
Doğal muzun tatlı aroması ile yulafın besleyici gücünü buluşturan muzlu yulaflı muffin, hem sağlıklı hem de pratik bir atıştırmalık alternatifi sunuyor. İşte nefis muzlu yulaflı muffin tarifi...
Mutfağa girdiğinizde hem pratik hem de içi rahat ettiren bir tarif arıyorsanız, muzlu yulaflı muffin tam da bu ihtiyaca karşılık veriyor. Olgun muzların doğal tatlılığı sayesinde ekstra şeker kullanmadan hazırlanan bu küçük kekler, yulafın tok tutan yapısıyla birleşerek gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olur. İşte nefis muzlu yulaflı muffin tarifi...

MUZLU YULAFLI MUFFİN TARİFİ

Malzemeler:

2 adet olgun muz

2 adet yumurta

1,5 su bardağı yulaf ezmesi

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya eritilmiş tereyağı

1 avuç ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

MUZLU YULAFLI MUFFİN YAPILIŞI

Muzları bir kasede çatal yardımıyla iyice ezin.

Üzerine yumurtaları ekleyip çırpın.

Süt, bal ve yağı ilave edip karıştırın.

Yulaf, kabartma tozu, tarçın ve vanilyayı ekleyerek homojen bir karışım elde edin.

İsteğe bağlı olarak ceviz veya fındık ekleyin.

Karışımı muffin kalıplarına paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Üzeri hafif kızardığında fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #pratik tatlı tarifi #sağlıklı atıştırmalık #tatlı krizi

Alplerden gelen efsane lezzet: Apfelstrudel Gazete okuyacak kadar incecik açılan o meşhur hamurun, tarçınlı elmalar, tereyağlı ekmek kırıntıları ve romla sarhoş edilmiş kuru üzümlerle fırında kurduğu o çıtır çıtır ittifak... Apfelstrudel, Viyana pastacılık disiplininin sabır ve hassasiyetle yazdığı en asil destandır.
Kalabalık sofraların gözdesi: Yufka kebabı tarifi Pratik hazırlanışı ve lokanta usulü sunumuyla sofraların yıldızı olacak bu nefis tarif, akşam yemeklerinden davet sofralarına kadar her ana çok yakışıyor. İşte enfes yufka kebabı tarifi...
Rus mutfağının enfes lezzeti: Medovik tarifi Balın fırından yükselen karamel kokusu, özenle açılmış sekiz ince katman ve aralarını ipeksi bir örtü gibi saran ekşi krema dolgusu... Medovik, sabrın ve pastacılık disiplininin ulaştığı en zarif, en kadifemsi zirvelerden biridir.