Kalabalık sofraların gözdesi: Yufka kebabı tarifi

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan yufka kebabı, incecik yufkaların nefis kıymalı harçla buluşup fırında kızarmasıyla ortaya çıkan enfes bir ana yemek. Üzerine gezdirilen tereyağlı sosu ve yanında servis edilen yoğurtla birlikte damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Özellikle kalabalık sofralarda hem şık hem de doyurucu bir alternatif arayanların favorisi olmaya aday bu tarif, çıtır dokusu ve bol baharatlı iç harcıyla herkesi kendine hayran bırakacak. İşte enfes yufka kebabı tarifi...

YUFKA KEBABI TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

3 adet yufka

300 gram kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

Yoğurt

İnce kıyılmış maydanoz

YUFKA KEBABI YAPILIŞI

Tavaya sıvı yağı alın ve ince doğranmış soğanı kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Tuz ve baharatları ilave edip karıştırın, ardından ocaktan alın.

Yufkaları tezgaha serin ve her birini dörde bölün.

Hazırladığınız kıymalı harcı geniş kısmına yerleştirip sigara böreği gibi sarın.

Sardığınız ruloları yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Sos için tereyağını eritip salçayı kavurun, sıcak suyu ekleyip karıştırın.

Fırından çıkan kebapların üzerine sosu gezdirin.

Yoğurt ve maydanoz eşliğinde sıcak servis edin.

Afiyet olsun!