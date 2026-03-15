Hafif ve aromatik bir lezzet: Enginarlı pilav tarifi

Türk mutfağında enginar genellikle zeytinyağlı yemeklerde kullanılsa da pilavla birleştiğinde oldukça farklı ve lezzetli bir sonuç ortaya çıkıyor. Pirincin yumuşak dokusu ve enginarın kendine özgü aroması, bu tarifi hem hafif hem de besleyici bir seçenek haline getiriyor. Ana yemeklerin yanında servis edilebileceği gibi tek başına da doyurucu bir öğün olabilir.

ENGİNARLI PİLAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

3 adet enginar (veya 1 kavanoz enginar kalbi)

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı sıcak su veya sebze suyu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım demet dereotu (isteğe bağlı)

Yarım limon suyu

ENGİNARLI PİLAV NASIL YAPILIR?

Öncelikle pirinç nişastasının çıkması için bol suyla yıkanır ve yaklaşık 15 dakika suda bekletilir. Bu sırada enginarlar küp şeklinde doğranır ve kararmaması için limonlu suda bekletilir.

Tencereye zeytinyağı ve tereyağı alınır. İnce doğranmış soğan eklenerek pembeleşene kadar kavrulur. Ardından doğranmış enginarlar eklenir ve birkaç dakika sotelenir.

Suyu süzülen pirinçler tencereye eklenir ve birkaç dakika kavrulur. Üzerine sıcak su veya sebze suyu, tuz ve karabiber ilave edilir. Pilav kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir.