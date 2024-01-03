Hafif ve bir o kadar da lezzetli: Yoğurtlu semizotu salatası...
Semizotu, yoğurt ve birkaç nefis malzemenin buluştuğu bu pratik tarif, sadece 3 malzemeyle harika bir lezzet sunuyor. Şıklığı ve lezzeti bir araya getiren bu salata, sofralarınıza özel bir dokunuş katacak. İşte, sadece birkaç adımda hazırlayabileceğiniz yoğurtlu semizotu salatası...
Semizotu ve yoğurdun uyumuyla hazırlanan bu nefis salata, sofralarınıza hafiflik ve lezzet katacak. İster ana yemek öncesinde atıştırmalık olarak sunun, ister öğünlerinizde tüketin; her durumda bu tarif, damakları şenlendirecek. İşte, sadece 3 malzemeyle hazırlanabilecek yoğurtlu semizotu salatası tarifi...
MALZEMELER
1 demet taze semizotu
1 su bardağı süzme yoğurt
1 diş sarımsak (isteğe bağlı, rendelenmiş)
Yarım limon suyu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz ve karabiber
Yarım su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı, iri doğranmış)
1 tatlı kaşığı sumak (isteğe bağlı)
1 çay bardağı nar taneleri (isteğe bağlı, süslemek için)
YAPILIŞI
Semizotu iyice yıkanır ve sirkeli suda bekletilir. Ardından suyu süzülür ve doğru büyüklükte doğranır.
Bir kasede yoğurt, rendelenmiş sarımsak, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlanır.
Hazırlanan sos doğranmış semizotuyla karıştırılır ve iyice harmanlanır.
İsteğe bağlı olarak içine iri doğranmış ceviz, sumak ve nar taneleri eklenebilir.
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