Damak çatlatan lezzet: Vegan içli köfte tarifi

Yayınlanma: 01.01.2024 - 16:56

Güncelleme: 01.01.2024 - 16:56

Geleneksel lezzetlerin modern dokunuşlarla buluştuğu bu tarif, sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arayanların favorisi olmaya aday. İçli köftenin eşsiz tadı, vegan versiyonuyla birleşiyor ve sofranıza lezzet şöleni getiriyor. Şimdi, malzemeleri toplayın ve birlikte bu nefis yolculuğa çıkalım.

VEGAN İÇLİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

İçli Köfte Harcı

1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı sıcak su

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım limon suyu

Tuz, karabiber, kimyon (isteğe bağlı)

İç Harcı

1 su bardağı yeşil mercimek (haşlanmış)

1 adet orta boy soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Yapılışı

Bulgur İç Harcı

İnce bulguru bir kaba alın.

Üzerine sıcak suyu ekleyip karıştırın.

Zeytinyağı, domates salçası, biber salçası, limon suyu, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kimyonu ekleyin.

Karışımı yoğurarak bulgurların şişmesini sağlayın. Ardından bu karışımı buzdolabında bir süre dinlendirin.

İç Harcın Hazırlanması

Yeşil mercimeği haşlayın ve süzün.

Bir tavada zeytinyağında doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Haşlanmış mercimeği, ezilmiş sarımsağı, nar ekşisini, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın.

İsteğe bağlı olarak ceviz içini ekleyip karışımı ocaktan alın.

İçli Köfte Şekillendirme:

Bulgurlu harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde açın.

İçine hazırladığınız mercimekli harçtan koyun ve köfte şekli verin.

Servis

Hazırladığınız vegan içli köfteleri servis tabağına alın.

Üzerine nar ekşisi ve zeytinyağı gezdirerek servis yapabilirsiniz.