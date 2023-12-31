Yılbaşı sofrasına çok yakışacak: Hafif ve lezzetli avokadolu salsa tarifi...

Yayınlanma: 31.12.2023 - 11:13

Güncelleme: 31.12.2023 - 11:13

Olgun avokadoların kremsi dokusunu, taze nar tanelerinin canlılığını ve diğer lezzetli malzemelerin muhteşem uyumunu bir araya getiren bu salsa, damakları şenlendirmeye aday. Hem hafif hem de şık, bu meze, yılbaşı sofranıza ferah bir başlangıç yapmak isteyenleri bekliyor. İster pide dilimleriyle, ister taze sebzelerle eşleştirin; Avokado ve Nar Salsa, yılbaşı coşkusunu sofranıza taşımanın en lezzetli yollarından biridir.

Malzemeler

2 adet olgun avokado

1 su bardağı nar taneleri

1/2 kırmızı soğan (isteğe bağlı olarak mor soğan da kullanabilirsiniz)

1/4 su bardağı taze kişniş (isteğe bağlı, taze maydanoz da kullanabilirsiniz)

1 lime veya limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı

Avokadoları ortadan kesin, çekirdeklerini çıkarın ve iç kısmını bir kasenin içine alın. Bir çatal yardımıyla avokadoları ezerek püre haline getirin.

Nar tanelerini ekleyin ve hafifçe karıştırın. Bu arada, avokadoyu çok fazla ezmemeye özen gösterin, hafif kıyılmış bir kıvam elde etmek istiyoruz.

İnce doğranmış kırmızı soğanı ve taze kişnişi (veya maydanozu) ekleyin.

Lime veya limon suyu ile zeytinyağını ekleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Salsayı buzdolabında biraz dinlendirin, böylece malzemelerin lezzetleri birbirine geçer.

Servis yapmadan önce karışımı bir kez daha karıştırın ve isteğe bağlı olarak ek bir lime dilimi ile süsleyin.

Servis

Bu avokado ve nar salsası, hafif ve taze bir lezzet sunar. Ekmek, kraker veya tortilla cipsi ile servis edebilir, ya da diğer mezelerinizle birlikte sunabilirsiniz. Afiyet olsun!