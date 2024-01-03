Analı kızlı çorbasının hikayesi: Analı kızlı çorbası tarifi...

Yayınlanma: 03.01.2024 - 15:18

Güncelleme: 03.01.2024 - 15:18

Hem doyurucu hem de sağlıklı bir seçenek olan Analı Kızlı Çorba, lezzetiyle damakları şenlendirir. Siz de soğuk kış günlerinde veya özel davet sofralarında pratik bir çorba tarifi arıyorsanız, bu nefis çorbayı denemeye ne dersiniz?



ANALI KIZLI ÇORBASININ HİKAYESİ

Çorba olduğunu veya bu şekilde yöresel kullanımı herkes tarafından bilinmez. Adana yöresine ait sıcak başlangıç olarak servis edilir. İçli köftenin farklı bir versiyonu olan Analıkızlı, bulgurdan yapılan minik toplar ve içli köfte şeklinde olan büyük toplar ile birlikte kaynatılır. Üzerine yağ, salça, bul biber ile servis edilir. Hikâyesi ise oldukça ilginçtir. Çeşitli rivayetlerde anaya verilen isim Hatice ve Suzi ana olarak değişse de hikâyenin içeriği değişmemiş. 7 erkek annesinin hikâyesi olduğu bilinmekte. Hep bir kız çocuğu olmasını istemiş ve uzun zaman sonra bir kızı olmuş. Yıllar sonra kızını istemeye gelmişler ancak annesi razı gelmemiş. Kızı ise birine âşık olup onunla kaçmış. Kısa süre sonra kızı geriye dönmüş. Bunun şerefine 7 gün 7 gece ziyafet verilmiş. Verilen ziyafette kızına düşkünlüğü ile bilinen annenin elinden çıkan bu çorba Analıkızlı olarak adlandırılmış. Büyük köfteler anneyi, küçük köfteler ise kızı olarak nitelendirilmiş.

ANALI KIZLI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeleri

Hamuru için:

2,5 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet yumurta

1,5 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

1/2 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

250 gram kıyma

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Çorbası için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gram iri doğranmış kuşbaşı et

1 yemek kaşığı biber salçası

4 su bardağı su

1,5 tatlı kaşığı nar ekşisi

5 yemek kaşığı limon suyu

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1,5 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

İç harcı için:

Soğan ve zeytinyağını iyice kavurun

Sonrasında kıymayı içine katarak 15 dakika kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirin.

Ardından baharatları, salçayı ve tuzu ekleyerek ateşten alın

Hamuru için:

Bir kabın içine sıcak su, irmik ve köftelik bulguru koyun. Üzeri kapalı şekilde 15 dakika dinlendirin.

Sonrasında tüm malzemeleri içine ilave edin ve hamur kıvamına gelinceye kadar yoğurun.

Hamurumuzu ikiye bölün ve eliniz ıslak şekilde hamurun böldüğünüz bir kısmını içli köfte gibi yapıp kıymalı harçla doldurun.

Hamurumuzun diğer tarafını minik minik yuvalayın.

Çorbası için:

Zeytinyağı, salça ve etleri kavurun ve kapağı kapalı bir biçimde 12- 15 dakika pişirin.

Su ilave edin ve ardından nar ekşisini ekleyerek kısık ateşte 15 dakika pişirin.

Bir süre sonra köfteleri ekleyin ve kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.

Haşlanmış nohut, tuz ve limonu da ilave ederek bir 10 dakika daha pişirin.

Ardından ocaktan alıp sıcak servis edebilirsiniz.