Hafif ve dengeli: Fırında karnabahar tarifi

Karnabahar, çoğu zaman haşlama ya da kızartma yöntemleriyle tüketilse de fırında pişirildiğinde farklı bir karakter kazanıyor. Sebzenin kendi dokusu korunurken dış yüzeyinde hafif bir kızarma elde ediliyor. Bu tarif, ev mutfağında kolayca uygulanabilecek sade ve ölçülü bir yöntem sunuyor.
FIRINDA KARNABAHAR TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet orta boy karnabahar
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı kekik
- (İsteğe bağlı) Sarımsak tozu veya pul biber
Yapılışı
- Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve iyice yıkayıp süzün.
- Bir kapta zeytinyağı ve baharatları karıştırın.
- Karnabaharları bu karışıma ekleyip harmanlayın.
- Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine tek sıra halinde dizin.
- Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 30–35 dakika pişirin.
- Pişirme sırasında bir kez çevirerek eşit kızarmasını sağlayın.