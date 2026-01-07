Hafif ve dengeli: Fırında karnabahar tarifi

Karnabahar, çoğu zaman haşlama ya da kızartma yöntemleriyle tüketilse de fırında pişirildiğinde farklı bir karakter kazanıyor. Sebzenin kendi dokusu korunurken dış yüzeyinde hafif bir kızarma elde ediliyor. Bu tarif, ev mutfağında kolayca uygulanabilecek sade ve ölçülü bir yöntem sunuyor.

FIRINDA KARNABAHAR TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy karnabahar

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

(İsteğe bağlı) Sarımsak tozu veya pul biber

Yapılışı