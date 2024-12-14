Hafif ve lezzet dolu bir öğün: Kimyonlu kabak çorbası tarifi
Kimyonlu kabak çorbası hem sıcak hem de ılık şekilde servis edilebilir. Peki, hafif ve lezzet dolu bir öğün olan bu tarif nasıl yapılır? İşteü enfes kimyonlu kabak çorbası tarifi...
Kimyonlu kabak çorbası, hem hafif hem de besleyici bir lezzet sunan bir çorba tarifidir. İpeksi dokusu ve kimyonun hoş aromasıyla sofralarınıza farklı bir tat katmak isteyenler için ideal bir seçenektir. Peki, hafif ve lezzet dolu bir öğün olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes kimyonlu kabak çorbası tarifi...
KİMYONLU KABAK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
3 adet kabak
1 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı kimyon
4 su bardağı sebze suyu (veya su)
1 çay bardağı süt (isteğe bağlı)
Tuz ve karabiber
Üzeri için: Taze nane yaprakları ve zeytinyağı
KİMYONLU KABAK ÇORBASI YAPILIŞI
Kabakların kabuklarını iyice yıkayın ve halka şeklinde doğrayın.
Soğanı ve sarımsağı küçük küpler halinde doğrayın.
Zeytinyağını ve tereyağını bir tencereye alın.
Soğanları ve sarımsakları ekleyip hafifçe pembeleşene kadar kavurun.
Doğranmış kabakları da tencereye ekleyip birkaç dakika karıştırarak soteleyin.
Kimyonu tencereye ekleyip malzemelerle iyice karıştırın.
Kimyonun aromasının ortaya çıkması için birkaç saniye kavurun.
Sebze suyunu veya suyu tencereye ekleyin ve karıştırın.
Tuz ve karabiberle tatlandırın.
Kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak kabaklar iyice yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.
Pişen çorbayı blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.
Daha kremamsı bir kıvam elde etmek isterseniz sütü ekleyin ve bir taşım daha kaynatın.
Çorbayı kaselere alın.
Üzerini taze nane yapraklarıyla süsleyin ve biraz zeytinyağı gezdirin.
Afiyet olsun!
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