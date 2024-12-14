Rus mutfağından hafif bir lezzet: Ptichye Moloko tarifi

Yayınlanma: 14.12.2024 - 10:55

Güncelleme: 14.12.2024 - 10:55

Rus mutfağı, dünya mutfağına birçok farklı lezzet kazandırmış olsa da bazı tatlılar uluslararası çapta tanınmayı bekliyor. Ptichye Moloko, hafif jöle kıvamı ve yumuşak dokusuyla öne çıkan, zarif bir tatlı.

PTICHYE MOLOKO TARİFİ

MALZEMELER

Tatlı için:

1 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 çay kaşığı vanilin

3 adet yumurta beyazı

Çikolata sosu için:

150 gram bitter çikolata

100 ml krema

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞ