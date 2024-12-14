Rus mutfağından hafif bir lezzet: Ptichye Moloko tarifi
Rusya mutfağının saklı incilerinden biri olan Ptichye Moloko, “kuş sütü” anlamına geliyor. Hafifliği ve zarif görünümüyle sofraları süsleyen bu tatlı, lezzetiyle büyüleyici bir deneyim sunuyor.
Rus mutfağı, dünya mutfağına birçok farklı lezzet kazandırmış olsa da bazı tatlılar uluslararası çapta tanınmayı bekliyor. Ptichye Moloko, hafif jöle kıvamı ve yumuşak dokusuyla öne çıkan, zarif bir tatlı.
PTICHYE MOLOKO TARİFİ
MALZEMELER
Tatlı için:
- 1 su bardağı süt
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
- 2 çay kaşığı vanilin
- 3 adet yumurta beyazı
Çikolata sosu için:
- 150 gram bitter çikolata
- 100 ml krema
- 1 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞ
- ütü ve şekeri küçük bir tencereye alın, orta ateşte karıştırarak ısıtın.
- Karışıma mısır nişastasını ekleyin ve kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edin.
- Kaynamaya başladığında ocaktan alın ve vanilini ekleyin. Karışımı soğumaya bırakın.
- Yumurta beyazlarını bir çimdik tuz ile mikser yardımıyla sert bir kıvam alana kadar çırpın.
- Çırpılmış yumurta beyazlarını soğuyan sütlü karışıma yavaşça ekleyin ve spatula yardımıyla nazikçe karıştırın.
- Hazırladığınız karışımı bir tatlı kalıbına ya da geniş bir kaba dökün.
- Buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece boyunca dinlendirin.
- Dinlenen tatlıyı buzdolabından çıkarın, üzerine hazırladığınız çikolata sosunu dökün.
- Dilimleyerek servis edin.
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