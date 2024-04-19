Tatlıların en sevileni: İncir reçeli tarifi

Yayınlanma: 19.04.2024 - 13:05

Güncelleme: 19.04.2024 - 13:05

İncir reçeli, doğanın bize sunduğu eşsiz bir lezzettir ve ev yapımı olarak hazırlandığında tatlı sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alır. İncirlerin doğal tatlarıyla buluştuğu bu tarif, hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek sunar. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir incir reçeli tarifi ve yapımının püf noktaları.

İNCİR REÇELİ TARİFİ

Malzemeler

1 kg taze incir

1 kg toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılış