Tatlıların en sevileni: İncir reçeli tarifi
Lezzetli ve sağlıklı bir tatlı alternatifi! Bu incir reçeli tarifi, doğanın bize sunduğu enfes lezzeti sofralarınıza taşıyor.
İncir reçeli, doğanın bize sunduğu eşsiz bir lezzettir ve ev yapımı olarak hazırlandığında tatlı sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alır. İncirlerin doğal tatlarıyla buluştuğu bu tarif, hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek sunar. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis bir incir reçeli tarifi ve yapımının püf noktaları.
İNCİR REÇELİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg taze incir
- 1 kg toz şeker
- 1 yemek kaşığı limon suyu
Yapılış
- İncirler akşamdan güzelce yıkanarak bir tencereye alınır.
- Üzerine toz şeker dökülerek bir gece bekletilir.
- Ertesi sabah kısmen erimiş olan şekerle beraber incirler ocağa alınarak kısık ateşte pişirilir.
- Kaynadıktan sonra şerbetinin kıvamı sık sık kontrol edilir ve yaklaşık 30-35 dakika kısık ateşte pişirilir.
- Bir çorba kaşığı limon suyu eklenerek şerbet, reçel kıvamına geldiğinde ocaktan alınır.
- İncir reçelimiz temiz ve kuru bir kavanoza kaynar şekilde doldurularak kavanozun kapağı sıcağıyla kapatılır.
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