Hafif ve nefis: Soğuk kadayıf tatlısı...

Yayınlanma: 19.03.2024 - 21:35

Güncelleme: 19.03.2024 - 21:35

Serinletici bir lezzet arayışındaysanız, işte tam da aradığınız tarif: Soğuk Kadayıf Tatlısı! Bu nefis tatlı, hafifliği ve tazelik hissiyle damakları şenlendiriyor...

MALZEMELER

Kadayıf Katmanı:

250 gram tel kadayıf

100 gram tereyağı veya margarin

Krema Katmanı:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı krema veya süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya şeker

YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlamak için suyu ve şekeri bir tencerede karıştırın. Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10 dakika kadar daha kaynatıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Kadayıfı tel tel ayırın ve tereyağı veya margarin ile iyice harmanlayın.

Kadayıfın yarısını yağlanmış bir fırın kabına yayın ve iyice bastırarak düzgün bir taban oluşturun.

Krema için, bir tencerede süt, un, nişasta ve toz şekeri karıştırarak pişirin. Koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak kaynatın. Ocaktan alıp sıvı kremayı veya süzme yoğurdu ekleyin. Vanilyayı ekleyip karıştırın.

Krema karışımını kadayıf tabanının üzerine dökün ve spatula yardımıyla düzgün bir şekilde yayın.

Kalan kadayıfı kremanın üzerine yayın ve hafifçe bastırarak düzleştirin.

Soğuk kadayıf tatlısını buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.