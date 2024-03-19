Hafif ve nefis: Soğuk kadayıf tatlısı...
Tatlı bir kaçamak yapmanın tam zamanı geldi! Soğuk kadayıf tatlısı, kıvamıyla ve lezzetiyle damakları şenlendiren, bir tatlı olarak sofralarınızı şenlendirmeye geliyor. Yumuşacık dokusu ve hafif kavrulmuş kadayıfıyla bu tatlı, özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden biri haline gelecek...
Serinletici bir lezzet arayışındaysanız, işte tam da aradığınız tarif: Soğuk Kadayıf Tatlısı! Bu nefis tatlı, hafifliği ve tazelik hissiyle damakları şenlendiriyor...
MALZEMELER
Kadayıf Katmanı:
250 gram tel kadayıf
100 gram tereyağı veya margarin
Krema Katmanı:
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı krema veya süzme yoğurt
1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya vanilya şeker
YAPILIŞI
Öncelikle şerbeti hazırlamak için suyu ve şekeri bir tencerede karıştırın. Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10 dakika kadar daha kaynatıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
Kadayıfı tel tel ayırın ve tereyağı veya margarin ile iyice harmanlayın.
Kadayıfın yarısını yağlanmış bir fırın kabına yayın ve iyice bastırarak düzgün bir taban oluşturun.
Krema için, bir tencerede süt, un, nişasta ve toz şekeri karıştırarak pişirin. Koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak kaynatın. Ocaktan alıp sıvı kremayı veya süzme yoğurdu ekleyin. Vanilyayı ekleyip karıştırın.
Krema karışımını kadayıf tabanının üzerine dökün ve spatula yardımıyla düzgün bir şekilde yayın.
Kalan kadayıfı kremanın üzerine yayın ve hafifçe bastırarak düzleştirin.
Soğuk kadayıf tatlısını buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.
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