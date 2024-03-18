Pratikliği ve lezzetiyle iştah açıyor: Nefis İmam Sarığı tarifi...
Son zamanların popüler tariflerinden biri olan İmam Sarığı tatlısı, her ne kadar yapımı zahmetli gibi görünse de özel günlerinizde denemeye değer bir lezzet sunuyor. Yumuşacık muhallebisi ve bol malzemesiyle göz dolduran bu tatlı, görsel olarak da oldukça çekici. Misafirlerinize veya ailenize hazırlayarak onları şımartabilir ve lezzet dolu anlar yaşatabilirsiniz. İmam Sarığı tatlısı, hem göze hem de damağa hitap eden bir tarif olup, özel günlerinizde sofranızı renklendirmek için ideal bir seçenektir.
Hindistan cevizinin eşsiz tadı, tatlılar arasında özel bir yere sahiptir. Kakao ve Hindistan cevizinin mükemmel uyumuyla hazırlanan İmam Sarığı tarifi, tadıyla sıkça övgü alır. Bu lezzetli tatlı, yumuşak dokusu ve harika lezzetiyle dikkat çeker. Pratik bir şekilde hazırlanabilen ve herkesin severek ikram edebileceği bir tarif olan İmam Sarığı, özel günlerde veya misafirlerinize ikram etmek için idealdir. Hem görsel olarak şık hem de lezzetli olan bu tatlı, Hindistan cevizinin enfes tadını tatmak isteyen herkesi mutlu edecektir. Peki, pratikliği ve lezzetiyle iştah açan bu tatlı nasıl yapılır? İşte nefis İmam Sarığı tarifi...
İMAM SARIĞI TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
Pasta tabanı için:
2 adet yumurta (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
2 çay bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2 tatlı kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı tereyağı (kalıbı yağlamak için)
Muhallebisi için:
3 su bardağı süt
1,5 yemek kaşığı un
1/2 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı nişasta
1 adet yumurta sarısı
1 paket vanilya
Kenarları için:
2 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi
Üzeri için:
60 gram sütlü çikolata (bitter de kullanabilirsiniz)
İMAM SARIĞI TATLISI YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri karıştırma kabına alın.
Bir mikser yardımıyla toz şeker tamamen eriyene kadar yumurtaları çırpın.
Ayçiçek yağını ilave edin.
Sütü ilave edin.
Kabartma tozunu ilave edin.
Vanilyayı ilave edin.
Bir eleği kabın üzerine oturtun ve kakao ile unu ekleyip eleyin.
Ardından sadece homojen karışacak şekilde güzelce çırpın.
Geniş bir fırın tepsisine pişirme kağıdı ekleyin ve ince bir katman olacak şekilde kek harcını yayın.
Bu ölçülerden iki tepsi çıkıyor.
180 dereceye ayarlı önceden ısıtılmış fansız fırının orta rafında pişirin.
Her fırına göre süre değişebilir, bu incelikteki bir kek hızlı pişecektir, kontrollü olun.
Kekten bir çay bardağının ağız kısmıyla bastırarak yuvarlak parçalar çıkartın.
Muhallebi için sütü tencereye alın ve üzerine toz şekeri ekleyin.
Üzerine unu ekleyin.
Üzerine nişastayı ekleyin.
Yumurta sarısını da ilave ettikten sonra iyice karıştırın ve ocağın altını açıp koyulaşana kadar pişirin.
Pişen muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra vanilyayı ekleyip çırpın ve üzerini bir streç film ile kapatarak koyulaşması için buzdolabına alın.
İki kek parçasının arasına 1 tatlı kaşığı muhallebi koyun ve yine ince bir kat muhallebi sürdüğünüz dış kısmını hindistancevizine bulayın.
Üst kısmına da bir çay kaşığı eritilmiş çikolata ekleyin.
Buzdolabında yarım saat kadar beklettikten sonra hazır.
Afiyet olsun!
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