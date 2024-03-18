Saatlerce tok tutacak pratik yumurtalı ekmek tarifi...
Sofralarının gözdesi olan yumurtalı ekmek, lezzetiyle ve pratik hazırlanışıyla herkesin favorisi. Pratik bir şekilde hazırlanan bu tarif, hem doyurucu hem de lezzetli bir alternatif sunuyor... İşte yumurtalı ekmek tarifi!
Yumurtalı ekmek tarifi, her damak zevkine hitap eden basit bir tarif olmasının yanı sıra, üzerine eklenen çeşitli malzemelerle de zenginleştirilebilir. İster peynir ve domatesle zenginleştirin, ister fesleğen ve mantarla aromalandırın; seçenekler sınırsız... İşte sofraların vazgeçilmez lezzeti yumurtalı ekmek tarifi...
MALZEMELER
4 dilim ekmek
4 adet büyük boy yumurta
1/4 su bardağı süt
Tuz ve karabiber
2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
İsteğe bağlı olarak rendelenmiş peynir, yeşillik veya baharatlar
YAPILIŞI
Bir kase içerisinde yumurtalar ve süt çırpılır. Tuz ve karabiberi de eklenerek iyice karıştırılır.
Ekmek dilimleri bu karışıma batırılır ve her iki tarafının da iyice emmesi sağlanır. Dilimler fazla bekletilmemeye özen gösterilmeli, aksi halde çok yumuşayabilir.
Geniş bir tavada tereyağı veya sıvı yağ orta ateşte ısıtılır. Ekmek dilimleri tavaya yerleştirilir ve altın rengi olana kadar her iki tarafı da kızartılır. Yaklaşık 2-3 dakika her tarafı için yeterli olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'TİP'in bu şantaja neden boyun eğdiğini...'
- 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
- 'Külliyen yalan'
- 'Rantçı ekip' kaybettirecek
- Eski mülk sahibi ifade verdi
- Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike
- 'Bugün Fenerbahçe herkesi yenmiştir'
- 'Dünya tarihine geçecek bir skandal...'
- Bu ürünlere seçim sonrası zam gelecek
- Olaylı derbide 12 gözaltı!