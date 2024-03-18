Saatlerce tok tutacak pratik yumurtalı ekmek tarifi...

Yayınlanma: 18.03.2024 - 23:27

Güncelleme: 18.03.2024 - 23:27

Yumurtalı ekmek tarifi, her damak zevkine hitap eden basit bir tarif olmasının yanı sıra, üzerine eklenen çeşitli malzemelerle de zenginleştirilebilir. İster peynir ve domatesle zenginleştirin, ister fesleğen ve mantarla aromalandırın; seçenekler sınırsız... İşte sofraların vazgeçilmez lezzeti yumurtalı ekmek tarifi...

MALZEMELER

4 dilim ekmek

4 adet büyük boy yumurta

1/4 su bardağı süt

Tuz ve karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

İsteğe bağlı olarak rendelenmiş peynir, yeşillik veya baharatlar

YAPILIŞI

Bir kase içerisinde yumurtalar ve süt çırpılır. Tuz ve karabiberi de eklenerek iyice karıştırılır.

Ekmek dilimleri bu karışıma batırılır ve her iki tarafının da iyice emmesi sağlanır. Dilimler fazla bekletilmemeye özen gösterilmeli, aksi halde çok yumuşayabilir.

Geniş bir tavada tereyağı veya sıvı yağ orta ateşte ısıtılır. Ekmek dilimleri tavaya yerleştirilir ve altın rengi olana kadar her iki tarafı da kızartılır. Yaklaşık 2-3 dakika her tarafı için yeterli olacaktır.