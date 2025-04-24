Hafifliğiyle büyülüyor: 3 malzemeli bulut tatlısı tarifi
Yalnızca 3 malzemeyle fırından çıkan pamuk gibi bir tatlı! Hafifliğiyle büyüleyen bu tarif, tatlı krizlerine nefis bir çözüm sunuyor.
Yoğun tatlılardan sıkıldıysanız ama yine de ağzınızı tatlandıracak bir lezzet arıyorsanız, bu tarif tam size göre! Sadece 3 basit malzemeyle hazırlanan "Bulut Tatlısı", ismini hak eden yumuşacık dokusuyla favoriniz olacak. Ne fırın ne de karmaşık işlemler yok!
MALZEMELER
2 yumurta beyazı
4 yemek kaşığı pudra şekeri
1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Yumurta beyazlarını cam bir kapta köpük köpük olana kadar mikserle çırpın.
Köpük kıvamına gelince, azar azar pudra şekerini ilave edin. Parlak ve sert tepecikler oluşana dek çırpmaya devam edin.
Vanilini de ekleyip son bir kez karıştırdıktan sonra karışımı küçük tepecikler halinde yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 100°C fırında yaklaşık 60 dakika pişirin. Dışı kıtır, içi pamuk gibi bir tatlı sizi bekliyor!
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