Hafifliğiyle şaşırtan enfes lezzet: Bulut yumurta tarifi

Kahvaltı sofralarına hem lezzet hem de görsel şölen katmak isteyenler için bulut yumurta harika bir seçenek sunuyor. Adını bulutları andıran kabarık görüntüsünden alan bu tarif, yumurtanın en eğlenceli ve en zarif hallerinden biri olarak öne çıkıyor. İşte nefis bulut yumurta tarifi...

BULUT YUMURTA TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

BULUT YUMURTA YAPILIŞI

Yumurtaların beyazlarını ve sarılarını dikkatlice ayırın.

Yumurta beyazlarını derin bir kaba alın ve tuzu ekleyin.

Mikser yardımıyla beyazlar köpük köpük olup beze kıvamına gelene kadar çırpın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine üç ayrı bulut şeklinde yerleştirin.

Ortalarında küçük çukurlar oluşturun.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.

Fırından çıkarıp oluşturduğunuz boşluklara yumurta sarılarını dikkatlice yerleştirin.

Tekrar fırına verip 5 dakika daha pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!