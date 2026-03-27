Hafta sonu sofralarının yıldızı: Asla yağ çekmeyen balon pişi tarifi...

Kahvaltı sofralarını adeta bir ziyafete dönüştürecek enfes bir tarif... Tulum peynirinin, zeytinin ve ev yapımı reçellerin en yakın arkadaşı olan bu lezzet, tepsi tepsi yapılsa da anında tükenecek. İşte enfes tarif!

MALZEMELER

Hamuru İçin:

1 su bardağı ılık süt (Parmağınızı yakmayacak ısıda)

Yarım su bardağı ılık su

1 paket instant maya (veya 1 tatlı kaşığı kuru maya)

1 tatlı kaşığı toz şeker (Mayayı canlandırmak için)

1,5 tatlı kaşığı tuz

3,5 - 4 su bardağı un

Kızartmak İçin:

Bol sıvı yağ

ADIM ADIM TARİF

Derin ve geniş bir yoğurma kabına ılık sütü, ılık suyu, toz şekeri ve mayayı alın. Tel bir çırpıcıyla maya tamamen eriyene kadar karıştırın. Üzerini kapatıp mayanın aktifleşip köpürmesi için 5-10 dakika kadar bekletin.

Aktifleşen sıvı karışıma tuzu ilave edin. Ardından unu azar azar, bardak bardak ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele hafifçe yapışan, oldukça yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edene dek (yaklaşık 5-6 dakika) iyice yoğurun. Pişinin sırrı hamurun yumuşaklığında gizlidir; çok sert bir hamur kabarmaz.

Yoğurduğunuz hamurun üzerini temiz bir bezle veya streç filmle hava almayacak şekilde kapatın. Ilık bir ortamda, hamur iki katına çıkana kadar yaklaşık 45 dakika – 1 saat arası mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurun havasını almak için 1-2 tur daha yoğurun. Tezgahı ve ellerinizi hafifçe sıvı yağ ile yağlayın (un kullanmayın, un yağda yanar). Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Ellerinizi yağlayarak bezeleri tezgah üzerinde, bir çay tabağı büyüklüğünde ve çok ince olmayacak şekilde açın. Dilerseniz ortalarına parmağınızla birer delik açabilirsiniz.

Geniş ve derin bir tavaya bolca sıvı yağ koyun ve yağı iyice kızdırın. (Yağ yeterince kızgın olmazsa hamur yağ çeker). Açtığınız hamurları dikkatlice kızgın yağa bırakın.

Hamurları yağa atar atmaz, bir kaşık yardımıyla tavadaki kızgın yağdan alıp sürekli olarak hamurların üzerine atın. Üzerine sıcak yağ geldikçe hamurun saniyeler içinde balon gibi kabardığını göreceksiniz. Altı nar gibi kızardığında maşayla ters çevirin ve diğer yüzünü de kızartıp, fazla yağını süzdürmek için kağıt havlu serili bir tabağa alın. Sıcak sıcak servis yapın.