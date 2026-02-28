Hamur açmak yok: Bol kaşarlı ve füme etli kahvaltılık quesadilla tarifi...

Klasik tost ekmeğiyle yapılan tostlardan sıkılanlar için, incecik lavaşın (tortilla) arasında eriyip uzayan peynirlerin ve enfes iç harcın buluştuğu efsanevi bir alternatif! Meksika mutfağının yıldızı quesadilla sahur için pratik kahvaltılık olarak sofrada...

MALZEMELER

2 adet hazır tortilla (lavaş)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya çedar peyniri

4-5 dilim hindi füme veya dana jambon

1 adet yumurta (İsteğe bağlı, tok tutması için)

Çok az tereyağı (Dışını çıtırdatmak için)

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Daha doyurucu olması için ufak bir tavada 1 adet yumurtayı çırparak hafifçe pişirin.

Bir adet lavaşı düz bir zemine veya doğrudan tost makinesinin içine serin.

Lavaşın sadece yarısına (D şeklinde katlayacağımız için) önce rendelenmiş peynirin yarısını yayın. Üzerine hindi füme dilimlerini ve hazırladığınız çırpılmış yumurtayı ekleyin. En üste kalan peyniri serpiştirin (Peynir, malzemeleri birbirine yapıştıran tutkal görevi görecek).

Lavaşın boş kalan yarısını, malzemeli kısmın üzerine kapatıp yarım ay şekli verin. Dışına çok hafif tereyağı sürün.

Tost makinesinin kapağını kapatın ve lavaşın dışı çıtır çıtır olana, içindeki peynirler tamamen eriyip dışarı taşmaya başlayana kadar kızartın.

Makineden alır almaz üçgen dilimler (pizza dilimi gibi) halinde keserek sıcak sıcak servis yapın.