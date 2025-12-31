Hastalıklara karşı şifa kaynağı: Tarhana çorbası tarifi

Anadolu mutfağının en eski ve en besleyici tariflerinden biri olan tarhana çorbası, yalnızca bir başlangıç yemeği değil; aynı zamanda kültürel bir miras olarak kabul ediliyor. Yaz aylarında hazırlanıp kurutulan tarhana, kış boyunca pratik bir şekilde sofraya taşınabiliyor. Ekşi aroması, yoğun kıvamı ve doyurucu yapısıyla tarhana çorbası; özellikle soğuk havalarda ev mutfaklarının en güvenilir lezzetleri arasında yer alıyor.
TARHANA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 4 yemek kaşığı tarhana
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- 5 su bardağı su veya et suyu
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber veya kuru nane (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Tarhanayı bir kâsede soğuk suyla açarak pürüzsüz hâle getirin.
- Tencerede tereyağı ve zeytinyağını ısıtın.
- Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
- İsteğe bağlı olarak ezilmiş sarımsağı ekleyin ve kısa süre karıştırın.
- Açılmış tarhanayı tencereye yavaş yavaş ekleyin.
- Sürekli karıştırarak suyu veya et suyunu ilave edin.
- Çorba kaynamaya başlayana kadar karıştırmayı sürdürün.
- Kısık ateşte 10–15 dakika pişirin.
- Tuz ve baharatlarını ekleyip ocaktan alın.