Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hastalıklara karşı şifa kaynağı: Tarhana çorbası tarifi

Hastalıklara karşı şifa kaynağı: Tarhana çorbası tarifi

31.12.2025 23:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hastalıklara karşı şifa kaynağı: Tarhana çorbası tarifi

Yoğurt, buğday ve sebzelerin fermente edilmesiyle hazırlanan tarhana, yüzyıllardır Türk mutfağında kış sofralarının vazgeçilmez çorbası olarak biliniyor.

Anadolu mutfağının en eski ve en besleyici tariflerinden biri olan tarhana çorbası, yalnızca bir başlangıç yemeği değil; aynı zamanda kültürel bir miras olarak kabul ediliyor. Yaz aylarında hazırlanıp kurutulan tarhana, kış boyunca pratik bir şekilde sofraya taşınabiliyor. Ekşi aroması, yoğun kıvamı ve doyurucu yapısıyla tarhana çorbası; özellikle soğuk havalarda ev mutfaklarının en güvenilir lezzetleri arasında yer alıyor.

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler 

  • 4 yemek kaşığı tarhana
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
  • 5 su bardağı su veya et suyu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber veya kuru nane (isteğe bağlı)

Yapılışı

  1. Tarhanayı bir kâsede soğuk suyla açarak pürüzsüz hâle getirin.
  2. Tencerede tereyağı ve zeytinyağını ısıtın.
  3. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
  4. İsteğe bağlı olarak ezilmiş sarımsağı ekleyin ve kısa süre karıştırın.
  5. Açılmış tarhanayı tencereye yavaş yavaş ekleyin.
  6. Sürekli karıştırarak suyu veya et suyunu ilave edin.
  7. Çorba kaynamaya başlayana kadar karıştırmayı sürdürün.
  8. Kısık ateşte 10–15 dakika pişirin.
  9. Tuz ve baharatlarını ekleyip ocaktan alın.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #çorba #tarhana