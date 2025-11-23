Hatay'ın lezzet dolu yemeği: Belen tava tarifi

Belen tava, Hatay’nın Belen ilçesine özgü, bol sarımsaklı ve köz tadında bir et yemeğidir. Genellikle kuzu etiyle yapılır ancak dana etiyle de hazırlanabilir. Malzemelerin tümü çiğden tepsiye dizilir, taş fırında ya da ev fırınında ağır ağır pişirilir.

BELEN TAVA İÇİN MALZEMELER

500 g kuzu ku şbaşı (isteğe g öre dana da olur)

1 adet büyük kuru so ğan

6 –7 di ş sarımsak

2 adet yeşil biber

2 adet domates

1 adet kapya biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber sal ças ı

1 çay ka şığı pul biber

1 çay ka şığı kekik

Tuz

İsteğe göre: Patates, karabiber

BELEN TAVA NASIL YAPILIR?

Etleri hazırlayın: Kuşbaşı etleri geniş bir fırın tepsisine yayın.

Sebzeleri ekleyin: Soğanı yemeklik doğrayın, biberleri iri parçalara ayırın, domatesleri küp küp doğrayın. Sarımsakları bütün ya da ikiye bölerek ekleyebilirsiniz.

Sosu hazırlayın: Bir kasede zeytinyağı, biber salçası, tuz ve baharatları karıştırıp tepsiye gezdirin.

Harmanlayın: Tüm malzemeleri tepside iyice karıştırın.

Pişirin: Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 40–50 dakika, etler yumuşayana kadar pişirin.

Son dokunuş: Fırından çıkarmadan 5 dakika önce tepsinin üzerine biraz kekik ekleyebilirsiniz.