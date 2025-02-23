İtalyan mutfağının efsane lezzeti: Arancini tarifi
Arancini, İtalyan mutfağına ait, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve lezzet dolu bir pirinç topudur. Genellikle Sicilya mutfağında karşımıza çıkan bu nefis atıştırmalık, farklı iç harçlarla hazırlanabilir. İşte klasik peynir dolgulu Arancini tarifi!
İtalyan mutfağının en sevilen atıştırmalıklarından biri olan Arancini, çıtır dışı ve lezzetli iç harcıyla damakları şenlendiren bir pirinç topudur. İşte, Arancini tarifi
Malzemeler
Risotto için:
- 1 su bardağı arborio pirinci
- 2 su bardağı sebze veya tavuk suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 küçük soğan (ince doğranmış)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- ½ su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
- Tuz ve karabiber
İç harcı için:
- 100 gr mozzarella peyniri (küçük küpler halinde kesilmiş)
Kaplama ve kızartma için:
- 1 su bardağı un
- 2 yumurta
- 1 su bardağı galeta unu
- Kızartmak için sıvı yağ
Yapılışı
Risottoyu Hazırlayın:
Bir tencerede zeytinyağı ve tereyağını ısıtın. Soğanı ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun. Sarımsağı ekleyip karıştırın.
Arborio pirincini ekleyin ve 1-2 dakika kavurun.
Sıcak sebze veya tavuk suyunu azar azar ekleyerek pirinci pişirin. (Her eklemeden sonra suyu çekmesini bekleyin.)
Pirinç yumuşayınca parmesan peynirini ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
Risottoyu oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Arancini Şekillendirme:
Soğuyan risottodan bir avuç alın, avuç içinde açın ve ortasına bir küp mozzarella koyun.
Üzerini kapatıp yuvarlayarak top şekli verin.
Kaplama ve Kızartma:
Hazırlanan topları önce una, ardından çırpılmış yumurtaya ve en son galeta ununa bulayın.
Derin bir tavada yağı ısıtın ve Arancini toplarını altın rengini alana kadar kızartın.
Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine alın.
Servis:
Sıcak servis edin. Yanında domates sosu veya fesleğenli pesto sos ile servis edebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den flaş yalanlama
- 'Cumhurbaşkanı'nın sınıf arkadaşları kim?'
- Diş hekimini vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı
- İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
- AKP Kongresi'ne katılacaklar mı?
- 'Sahte diploma' soruşturmasına ilk tepki
- Soğuk hava dalgası sürecek mi?
- 4 bin 753 kişiye 'HDK soruşturması'
- 'Artık gerisini siz bulun Sayın Bakan...'
- Yaşam süresi en uzun iller belli oldu