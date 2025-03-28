Bayramların gözdesi: Enfes baklava tarifi...
Klasik baklava lezzetini çok pratik bir şekilde hazırlamak mümkün. Bayramın gözdesi olan baklava çıtır çıtır dokusuyla ve nefis şerbetiyle tam kıvamında bir tarif...
Bayramların gözdesi olan baklavayı, hazır yufka ile çok pratik ve az masraflı bir şekilde hazırlamak mümkün. İşte enfes cevizli baklava tarifi...
MALZEMELER
Baklava İçin:
1 paket baklavalık yufka (yaklaşık 800 g, 40 yaprak)
250 g tereyağı (eritilmiş)
2 su bardağı dövülmüş ceviz içi
Şerbet İçin:
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
1 dilim limon
HAZIRLANIŞI
Su ve şekeri bir tencereye alın, kaynamaya başlayınca içine limon dilimini ekleyin.
10-12 dakika kaynatıp koyulaşınca ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın.
İlk 10 yufkayı her katı eritilmiş tereyağı ile yağlayarak üst üste koyun.
yufkanın üzerine bolca dövülmüş ceviz içi serpin.
Üzerine tekrar 10 kat yufka koyup her katı yağlayın.
katta tekrar ceviz serpin.
Kalan 20 yufkayı da aynı şekilde aralarına tereyağı sürerek yerleştirin.
Keskin bir bıçakla baklavayı kare veya baklava dilimi şeklinde kesin.
Kalan tereyağını eşit şekilde üzerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında altı üstü kızarana kadar 35-40 dakika pişirin.
Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dökün.
En az 3-4 saat dinlendirin.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'iki kayyum' planı nasıl bozuldu?
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!
- Berkay Gezgin hakkında yeni gelişme
- 'Espressolab' videosu sonrası Varank'a soruşturma
- Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti
- Mahkemeden o siteye erişim engeli!
- Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- Altında rekor üstüne rekor: O seviyeyi aştı!
- Devlet Bahçeli'den flaş 'İBB' açıklaması
- ABD'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' çıkışı