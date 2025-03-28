Bayramların gözdesi: Enfes baklava tarifi...

Yayınlanma: 28.03.2025 - 23:17

Güncelleme: 28.03.2025 - 23:17

Bayramların gözdesi olan baklavayı, hazır yufka ile çok pratik ve az masraflı bir şekilde hazırlamak mümkün. İşte enfes cevizli baklava tarifi...

MALZEMELER

Baklava İçin:

1 paket baklavalık yufka (yaklaşık 800 g, 40 yaprak)

250 g tereyağı (eritilmiş)

2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Şerbet İçin:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 dilim limon

HAZIRLANIŞI

Su ve şekeri bir tencereye alın, kaynamaya başlayınca içine limon dilimini ekleyin.

10-12 dakika kaynatıp koyulaşınca ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın.

İlk 10 yufkayı her katı eritilmiş tereyağı ile yağlayarak üst üste koyun.

yufkanın üzerine bolca dövülmüş ceviz içi serpin.

Üzerine tekrar 10 kat yufka koyup her katı yağlayın.

katta tekrar ceviz serpin.

Kalan 20 yufkayı da aynı şekilde aralarına tereyağı sürerek yerleştirin.

Keskin bir bıçakla baklavayı kare veya baklava dilimi şeklinde kesin.

Kalan tereyağını eşit şekilde üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında altı üstü kızarana kadar 35-40 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dökün.

En az 3-4 saat dinlendirin.