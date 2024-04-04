Bayramların olmazsa olmazı: Ev baklavası tarifi
Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya gelip lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak için harika bir fırsattır. Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan baklava, bayram sofralarının da yıldızıdır. Ancak, evde yapılan taze ve lezzetli bir baklava, hazır alınanlardan çok daha özel ve değerlidir. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes bir baklava tarifi...
Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya gelip özel anları kutlamak için muhteşem bir fırsattır. Ve bayram sofralarının en gözde lezzetlerinden biri olan baklava, bu mutlu günlerin vazgeçilmez tatlılarındandır. İşte, evde yapabileceğiniz bayramların olmazsa olmazı ev yapımı baklava tarifi...
EV BAKLAVASI TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çimdik tuz
- 1 yemek kaşığı sirke
- 5-5,5 su bardağı un
Hamurları açmak için:
- 200 gram buğday nişastası
Şerbeti için:
- 5 su bardağı şeker
- 4,5 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı limon suyu
Arası için:
- En az 500 gram fındık
Yağlamak için:
- 200 gram tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
Yapılış
- Şerbet hazırlanışı suyu ve şekeri tencereye alıp karıştıralım.
- Önce ocağımızı yüksek ateşte açıp kaynamasını bekleyelim.
- Ardından üzerine bir dilim limon veya bir yemek kaşığı limon suyu ekleyerek orta ateşte on 12 dakika kaynatalım.
- Ocaktan almadan mutlaka kıvamını kontrol edelim.
- Hazır olan şerbeti soğuması için bir kenara alalım.
- Yağın hazırlanışı: tereyağını eritip önce üzerindeki köpüklerini alıp ardından süzgeçten geçirerek ayranından ayıralım.
- Hazır olan sade yağın üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyerek bir kenara alalım.
- Hamurun hazırlanışı ;öncelikle unu yoğurma kabımızın içerisine alıp üzerine tuzunu, sütü, yoğurdu, yağını, yumurtasını ve sirkesini ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar hamurumuzu yoğuralım.
- Hazır olan hamuru 60 bezeye bölüp üzerini örtelim. (ceviz büyüklüğünde) ardından bezeleri merdaneyle biraz genişletip tek kat aralarına nişasta serperek üst üste koyalım.
- Toplamda 10’lu 6 adet hamurumuzu sonra oklava ve merdaneyle açabildiğimiz kadar açalım.
- Ardından tepsi boyutunda kesip tepsimizi yağlayarak alt kata ilk yağmur yerleştirip sonra ikinci hamur yerleştirelim.
- Bu şekilde ilk 2 ve son 2 yufka hariç hepsinin aralarına fındık içi serpelim.
- Son hamurun üzerine yerleştirip kenarındaki fazlalıkları keserek bıçakla kenarlarını düzeltelim.
- Hazır olan baklavamızı şeklinde dilimledikten sonra yağımızı üzerine gezdirerek
- 170° fırında kızarana kadar pişirelim.
- Fırından çıkardıktan sonra üzerine soğumuş olan şerbetini gezdirin.
- En az 2-3 saat kadar dinlendirelim.
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