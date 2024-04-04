Bayramların olmazsa olmazı: Ev baklavası tarifi

Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:15

Güncelleme: 04.04.2024 - 12:15

Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya gelip özel anları kutlamak için muhteşem bir fırsattır. Ve bayram sofralarının en gözde lezzetlerinden biri olan baklava, bu mutlu günlerin vazgeçilmez tatlılarındandır. İşte, evde yapabileceğiniz bayramların olmazsa olmazı ev yapımı baklava tarifi...

EV BAKLAVASI TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 çimdik tuz

1 yemek kaşığı sirke

5-5,5 su bardağı un

Hamurları açmak için:

200 gram buğday nişastası

Şerbeti için:

5 su bardağı şeker

4,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

Arası için:

En az 500 gram fındık

Yağlamak için:

200 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Yapılış