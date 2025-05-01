Hem doyurucu hem ekonomik: 15 dakikada bulgur köftesi tarifi
Hem ekonomik hem de doyurucu! 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik bulgur köftesi tarifiyle sofralarınıza lezzet katın.
Akşam yemeğine az zaman kaldı ama sofraya lezzetli bir şeyler koymak istiyorsunuz... İşte tam da böyle zamanlar için harika bir kurtarıcı: 15 dakikada hazır bulgur köftesi! Az malzemeyle, kısa sürede yapılan bu nefis köfte hem tok tutuyor hem de damakları şenlendiriyor.
MALZEMELER
- 1 su bardağı ince bulgur
- 1 çay bardağı sıcak su
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı un
- Tuz, karabiber, kimyon, pul biber
- (İsteğe bağlı: İnce doğranmış maydanoz, sarımsak, soğan)
HAZIRLANIŞI
Bulguru geniş bir kaba alın, üzerine sıcak suyu ekleyip kapağını kapatın ve 5 dakika şişmesini bekleyin.
Şişen bulgura yumurta, un ve baharatları ekleyin. İyice yoğurun. Karışım elinize yapışmayacak kıvama gelmeli.
Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve bastırarak köfte şekli verin.
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