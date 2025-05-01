Hem doyurucu hem ekonomik: 15 dakikada bulgur köftesi tarifi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 14:46

Güncelleme: 01.05.2025 - 14:46

Akşam yemeğine az zaman kaldı ama sofraya lezzetli bir şeyler koymak istiyorsunuz... İşte tam da böyle zamanlar için harika bir kurtarıcı: 15 dakikada hazır bulgur köftesi! Az malzemeyle, kısa sürede yapılan bu nefis köfte hem tok tutuyor hem de damakları şenlendiriyor.

MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur

1 çay bardağı sıcak su

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

Tuz, karabiber, kimyon, pul biber

(İsteğe bağlı: İnce doğranmış maydanoz, sarımsak, soğan)

HAZIRLANIŞI

Bulguru geniş bir kaba alın, üzerine sıcak suyu ekleyip kapağını kapatın ve 5 dakika şişmesini bekleyin.

Şişen bulgura yumurta, un ve baharatları ekleyin. İyice yoğurun. Karışım elinize yapışmayacak kıvama gelmeli.

Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve bastırarak köfte şekli verin.