Hem doyurucu hem ekonomik: 15 dakikada bulgur köftesi tarifi

Hem ekonomik hem de doyurucu! 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik bulgur köftesi tarifiyle sofralarınıza lezzet katın.

Hem doyurucu hem ekonomik: 15 dakikada bulgur köftesi tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 14:46

Akşam yemeğine az zaman kaldı ama sofraya lezzetli bir şeyler koymak istiyorsunuz... İşte tam da böyle zamanlar için harika bir kurtarıcı: 15 dakikada hazır bulgur köftesi! Az malzemeyle, kısa sürede yapılan bu nefis köfte hem tok tutuyor hem de damakları şenlendiriyor.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı ince bulgur
  • 1 çay bardağı sıcak su
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı un
  • Tuz, karabiber, kimyon, pul biber
  • (İsteğe bağlı: İnce doğranmış maydanoz, sarımsak, soğan)

HAZIRLANIŞI

Bulguru geniş bir kaba alın, üzerine sıcak suyu ekleyip kapağını kapatın ve 5 dakika şişmesini bekleyin.

Şişen bulgura yumurta, un ve baharatları ekleyin. İyice yoğurun. Karışım elinize yapışmayacak kıvama gelmeli.

Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve bastırarak köfte şekli verin.


Etiketler: #15 Dakika #akşam yemeği #bulgur

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