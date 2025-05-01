İtalyan mutfağının ferahlığı 15 dakikada sofralarınızda: Panzanella tarifi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 12:59

Güncelleme: 01.05.2025 - 12:59

Taze sebzeler, zeytinyağı ve bayat ekmeğin enfes uyumuyla ortaya çıkan Panzanella, İtalya’nın Toskana bölgesinden çıkan nefis bir salata tarifidir. Özellikle yaz aylarında hafif, doyurucu ve ferahlatıcı bir öğün arayanlar için ideal olan bu tarif, sadece 15 dakikada hazırlanabiliyor. Üstelik evde kalan bayat ekmekleri değerlendirmek için de harika bir yoldur. Peki, İtalyan mutfağının 15 dakikada hazırlanan bu doyurucu salatası nasıl yapılır? İşte, leziz panzanella tarifi...

PANZANELLA TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı küp doğranmış bayat ekmek

2 adet domates (olgun ve sulu)

1 adet salatalık

1 küçük kırmızı soğan

1/2 kırmızı biber

1/2 sarı biber (isteğe bağlı)

5-6 yaprak taze fesleğen

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı üzüm ya da elma sirkesi

Tuz ve karabiber

PANZANELLA YAPILIŞI

Bayat ekmekleri iri küpler halinde doğrayın.

Dilerseniz fırında 5-6 dakika kurutarak gevrekleştirebilirsiniz.

Domatesleri, salatalığı ve biberleri iri iri doğrayın.

Soğanı ince yarım halkalar şeklinde kesin.

Doğradığınız tüm malzemeleri büyük bir kasede ekmeklerle karıştırın.

Üzerine zeytinyağı, sirke, tuz ve karabiber ekleyin.

Salatanızı buzdolabında 10-15 dakika dinlendirirseniz ekmekler sosu iyice çekecek ve tatlar harmanlanacaktır.

Fesleğen yapraklarını son anda ekleyerek taze aroma sağlayın.

İsteğe bağlı olarak salatanın üzerine peynir ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!