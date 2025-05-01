Tek tencerede bol lezzet: Tavuklu Sebzeli Bulgur Pilavı Tarifi
Hem pratik hem de besleyici bir ana yemek arayanlara: Bu tarif hem öğün kurtarıcı hem de bol lifli, bol proteinli.
Bulgur pilavı Türk mutfağının vazgeçilmezi, ama bu kez klasik hali yerine içi bol malzemeli ve tek başına bir öğün olabilecek şekilde geliyor. Tavuk, sebze ve baharatlarla zenginleştirilmiş bu tarif hem hızlı hazırlanıyor hem de oldukça doyurucu. Yanına sadece bir kase yoğurtla harika bir akşam yemeği oluyor!
Malzemeler
- 1 su bardağı pilavlık bulgur
- 1 adet tavuk göğsü (küçük küpler halinde doğranmış)
- 1 adet kapya biber
- 1 adet yeşil biber
- 1 küçük boy havuç
- 1 adet soğan
- 1 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kararbiber
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Soğanı ve sarımsağı yemeklik doğrayıp zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.
- Üzerine doğranmış tavukları ekleyin, rengi dönene kadar soteleyin.
- Doğradığınız biber ve havucu ekleyin, birkaç dakika birlikte pişirin.
- Ardından bulguru ekleyin, 1-2 dakika kavurun.
- Tuz ve baharatları serpip sıcak suyu ekleyin.
- Tencerenin kapağını kapatın, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
- 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.
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