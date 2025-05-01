Tek tencerede bol lezzet: Tavuklu Sebzeli Bulgur Pilavı Tarifi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 14:08

Güncelleme: 01.05.2025 - 14:08

Bulgur pilavı Türk mutfağının vazgeçilmezi, ama bu kez klasik hali yerine içi bol malzemeli ve tek başına bir öğün olabilecek şekilde geliyor. Tavuk, sebze ve baharatlarla zenginleştirilmiş bu tarif hem hızlı hazırlanıyor hem de oldukça doyurucu. Yanına sadece bir kase yoğurtla harika bir akşam yemeği oluyor!

Malzemeler

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet tavuk göğsü (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

1 küçük boy havuç

1 adet soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kararbiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı