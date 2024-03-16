Hem doyurucu hem pratik: Yumurtalı patates salatası!

Yayınlanma: 16.03.2024 - 20:07

Güncelleme: 16.03.2024 - 20:07

İşte sofralarımıza ferahlık ve lezzet getirecek bir tarif. Yumurtalı patates salatası, hem pratik hem de lezzetli bir seçenek olmasıyla öne çıkıyor. Patatesin doyurucu tadı, yumurtanın protein deposu özelliği ve hafif bir sosla buluşmasıyla ortaya çıkan bu tarif, vazgeçilmeziniz olmaya aday.

MALZEMELER

4 adet büyük boy patates

4 adet yumurta

1/2 su bardağı mayonez

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı sirke

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

3 yeşil soğan, ince dilimlenmiş

1/4 su bardağı maydanoz, ince kıyılmış

YAPILIŞI

Patatesleri bir tencerede tamamen yumuşayana kadar haşlayın. Yumuşadıktan sonra soğuk su altında soyun ve küp şeklinde doğrayın.

Yumurtaları ayrı bir tencerede haşlayın. Haşlanan yumurtaları soğuk su altında soyun ve doğrayın.

Büyük bir salata kabında haşlanmış ve doğranmış patatesleri ve yumurtaları bir araya getirin.

Mayonez, süzme yoğurt, hardal, sirke (varsa), tuz ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar spatula veya kaşık yardımıyla karıştırın.

İnce dilimlenmiş yeşil soğan ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Karışımı tekrar karıştırın.