İftar sofrasında farklı lezzet: Pembe pilav tarifi...

Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:25

Güncelleme: 15.03.2024 - 17:25

Pembe pilav tarifiyle sofranıza şıklık ve lezzet katarken, sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar geçireceğinizden emin olabilirsiniz

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı doğranmış havuç

1 su bardağı doğranmış pancar

1 adet orta boy soğan

3 su bardağı tavuk suyu veya su

2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Pirinci bol suyla yıkayın ve süzün. Yıkanmış pirinci bir süzgecin içine alarak fazla suyunu süzmesi için bekletin.

Pancarları ve havuçları rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.

Bir tencerede tereyağını eritin ve doğranmış soğanı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.

Kavrulan soğana rendelenmiş pancar ve havuçları ekleyin. Renkleri birbirine karışıp suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Ardından pirinci ekleyin ve pirinçlerin tane tane olması için birkaç dakika kavurun.

Tavuk suyunu veya suyu ekleyin. Tuz ve karabiber ilave edin. Karıştırın ve kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp pilavın suyunu çekene kadar pişirin.

Pişen pembe pilavı ocaktan alın ve demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra servis yapabilirsiniz.

Servis Önerisi

Pembe pilavınızı kuru yemeklerin yanında veya et yemeklerinin yanında servis edebilirsiniz. Üzerine taze maydanoz veya dereotu serperek servis yapabilirsiniz.