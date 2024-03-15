İftar sofrasında farklı lezzet: Pembe pilav tarifi...
Türk mutfağının zengin lezzetlerinden biri olan pembe pilav, hem görsel açıdan çekici hem de damakları şenlendiren bir lezzettir. Bu tarif, özel günlerde sofranıza renk katacak ve misafirlerinizin beğenisini kazanacak. İşte size adım adım pembe pilav tarifi...
Pembe pilav tarifiyle sofranıza şıklık ve lezzet katarken, sevdiklerinizle birlikte keyifli anlar geçireceğinizden emin olabilirsiniz
Malzemeler
- 2 su bardağı pirinç
- 1 su bardağı doğranmış havuç
- 1 su bardağı doğranmış pancar
- 1 adet orta boy soğan
- 3 su bardağı tavuk suyu veya su
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin
- Tuz
- Karabiber
Yapılışı
Pirinci bol suyla yıkayın ve süzün. Yıkanmış pirinci bir süzgecin içine alarak fazla suyunu süzmesi için bekletin.
Pancarları ve havuçları rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.
Bir tencerede tereyağını eritin ve doğranmış soğanı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.
Kavrulan soğana rendelenmiş pancar ve havuçları ekleyin. Renkleri birbirine karışıp suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Ardından pirinci ekleyin ve pirinçlerin tane tane olması için birkaç dakika kavurun.
Tavuk suyunu veya suyu ekleyin. Tuz ve karabiber ilave edin. Karıştırın ve kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp pilavın suyunu çekene kadar pişirin.
Pişen pembe pilavı ocaktan alın ve demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra servis yapabilirsiniz.
Servis Önerisi
Pembe pilavınızı kuru yemeklerin yanında veya et yemeklerinin yanında servis edebilirsiniz. Üzerine taze maydanoz veya dereotu serperek servis yapabilirsiniz.
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