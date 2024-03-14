Tam kıvamında un helvası tarifi...
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti un helvasını tam ölçüsüne göre yapmak her zaman mümkün olmayabilir. İşte tam kıvamına ulaşacağınız tarif...
Un helvası, kıvamıyla ve lezzetiyle damakları şenlendiren, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri. İşte tam kıvamında un helvası tarifinin incelikleri ve püf noktaları!
MALZEMELER
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı tereyağı
Yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Önce yağ eritin ardından un eklenerek orta ateşte kavurun. Un altın rengini alana kadar kavurmayı sürdürün. Bu işlem sırasında unun yanmaması için sürekli karıştırın.
Ayrı bir tencerede şeker ve sütü karıştırılır. Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın.
Un yağ salmaya başlayana kadar iyiyce kavurun. Kavrulan karışıma yavaş yavaş ve karıştırarak şerbeti ilave edin.
Kıvam aldıktan sonra tencere kapağına bir mutfak havlusu sararak kapatın ve dinlenmeye bırakın.
İsteğe bağlı olarak içine iri dövülmüş ceviz veya fındık ekleyebilirsiniz.
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