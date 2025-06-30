Hem göze hem damağa hitap eden ekonomik lezzet: Beşamel soslu patates oturtma tarifi

Akşam yemeğine farklı bir dokunuş yapmak isteyenler için beşamel soslu patates oturtma harika bir tercih. Kat kat dizilmiş patates dilimleri, sebzeler veya kıymayla buluşup, üzerlerine dökülen beşamel sosla fırında enfes bir lezzete dönüşüyor. Yumuşacık kıvamı ve zengin aromasıyla hem doyurucu hem de şık bir ana yemek alternatifi sunuyor. Peki, hem göze hem damağa hitap eden bu ekonomik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes beşamel soslu patates oturtma tarifi...





BEŞAMEL SOSLU PATATES OTURTMA TARİFİ

Malzemeler

Ana malzemeler:

4–5 adet orta boy patates

300 gram dana kıyma (isteğe bağlı)

1 adet soğan

1 adet kapya biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Üzeri için:

Rendelenmiş kaşar peyniri

BEŞAMEL SOSLU PATATES OTURTMA YAPILIŞI

Patatesleri soyun, ince yuvarlak dilimler halinde doğrayın.

Hafif haşlayarak ya da yağsız tavada ön pişirme yaparak yumuşamasını sağlayın.

Bir tavada sıvı yağı ısıtın, ince doğranmış soğanı kavurun.

Ardından kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Salçayı ve baharatları ilave edin.

Son olarak doğranmış biberi ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

Tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Yavaş yavaş sütü ekleyip sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirin.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Fırın kabına önce patates dilimlerinin yarısını dizin.

Üzerine kıymalı harcı yayın.

Kalan patatesleri üzerine dizin.

Hazırladığınız beşamel sosu eşit şekilde dökün.

200°C’de önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Son 5 dakikada üzerine kaşar peyniri serpip kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!