Hem göze hem damağa hitap eden lezzet: Patatesli gül böreği tarifi

Börek denince akla ilk gelenlerden biri olan patatesli börek, gül şeklinde sarılarak sunulduğunda sofraların yıldızı olur. Dışı çıtır, içi yumuşacık dokusuyla hem kahvaltılara hem çay saatlerine yakışan bu tarif; kolay hazırlanışı, doyurucu iç harcı ve şık sunumuyla misafirlerinize görsel bir şölen yaşatır. Peki, hem göze hem damağa hitap eden bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis patatesli gül böreği tarifi...





PATATESLİ GÜL BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Börek için:

3 adet hazır yufka

3 adet haşlanmış patates

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı salça (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon (damak zevkinize göre)

Sosu için:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı süt

1 adet yumurta (sarısı üzeri için ayrılabilir)

Üzeri için:

Yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

PATATESLİ GÜL BÖREĞİ YAPILIŞI

Haşlanmış patatesleri ezip bir kenara alın.

Küp doğranmış soğanı sıvı yağda pembeleştirin, salça ve baharatları ekleyin.

Ezilmiş patatesi ilave ederek karıştırın ve ocaktan alın.

Ilınması için bekletin.

Bir yufkayı tezgaha serin ve 4 üçgen parça olacak şekilde kesin.

Her parçaya sos karışımından sürün, geniş kısmına iç harçtan yerleştirip rulo şeklinde sarın.

Sonra ruloyu kendi etrafında dolayarak gül şekli verin.

Tüm yufkalar ve harç için bu işlemi tekrarlayın.

Hazırladığınız gül böreklerini yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürün, isteğe göre susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kızarana dek yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

Patatesli gül böreğini sıcak veya ılık olarak çayla birlikte servis edebilirsiniz.

Yanına domates, salatalık ve zeytin gibi kahvaltılıklarla harika bir sunum oluşturabilirsiniz.

Afiyet olsun!