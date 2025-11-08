Hem göze hem damağa hitap eden tarif: Patatesli gül böreği

El açması lezzetini pratik biçimde sunan patatesli gül böreği, Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biridir. Gül biçiminde sarılmasıyla hem estetik hem de porsiyon kontrolü açısından avantaj sağlar. Fırında pişen bu tarif, fazla yağ kullanılmadan da çıtır bir sonuç elde edilmesini sağlar.
PATATESLİ GÜL BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yufka
- 3 adet orta boy patates
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- 1 su bardağı yoğurt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta (üzeri için sarısı ayrılır)
Yapılışı
- İç harcı hazırlayın: Patatesler haşlanır, kabukları soyulur ve ezilir. İnce doğranmış soğan sıvı yağda pembeleşene kadar kavrulur, patatesler eklenir. Baharatlar ilave edilip karıştırılır.
- Sosu karıştırın: Yoğurt, yumurta beyazı ve sıvı yağ bir kapta çırpılır.
- Yufkaları kesin: Her yufka dörde bölünür. Her parçaya hazırlanan sostan sürülür.
- İç harcı ekleyin: Üçgenlerin geniş kısmına patatesli içten konur ve rulo biçiminde sarılır. Rulolar kendi etrafında döndürülerek gül şekli verilir.
- Tepsiye dizin: Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirilir, üzerlerine yumurta sarısı sürülür.
- Fırınlama: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30–35 dakika kadar üzeri kızarana kadar pişirilir.