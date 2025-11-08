Hem göze hem damağa hitap eden tarif: Patatesli gül böreği

El açması lezzetini pratik biçimde sunan patatesli gül böreği, Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biridir. Gül biçiminde sarılmasıyla hem estetik hem de porsiyon kontrolü açısından avantaj sağlar. Fırında pişen bu tarif, fazla yağ kullanılmadan da çıtır bir sonuç elde edilmesini sağlar.

PATATESLİ GÜL BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet yufka

3 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

1 su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (üzeri için sarısı ayrılır)

Yapılışı