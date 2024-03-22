Hem hafif hem pratik: Limonlu Muhallebi!

Yayınlanma: 22.03.2024 - 23:57

Güncelleme: 22.03.2024 - 23:57

Ferahlatıcı ve hafif bir tatlı arayışındaysanız, limonlu muhallebi tam da ihtiyacınız olan lezzet olabilir. Bu tarif, klasik muhallebiye limonun canlandırıcı tadını ekleyerek, serinletici bir tatlı deneyimi sunuyor...

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 yemek kaşığı nişasta

1/4 su bardağı limon suyu

Limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

Üzeri için:

Limon dilimleri veya rendelenmiş limon kabuğu

Tarçın

YAPILIŞI

Bir tencerede sütü orta ateşte ısıtın. Kaynamaya başlayınca altını kısıp ılık hale gelene kadar sütü bekletin.

Başka bir kapta şeker, irmik ve nişastayı karıştırın.

Isınmış sütün yarısını irmik karışımına ekleyin ve iyice karıştırın. Ardından kalan sütü de ekleyin.

Karışımı ocakta orta ateşte, sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi koyulaşmaya başladığında limon suyunu ekleyin ve limon kabuğu rendesini de isterseniz ekleyin.

Muhallebi kıvamına gelene kadar pişirmeye devam edin. Kıvam aldığında ocaktan alın ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Muhallebiyi kaselere veya kuplara paylaştırın. Üzerini limon dilimleri veya rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak üzerine tarçın veya hindistancevizi serpebilirsiniz.