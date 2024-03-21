Anadolu'nun lezzetli mirası: Analı kızlı tarifi

Yayınlanma: 21.03.2024 - 14:50

Güncelleme: 21.03.2024 - 14:50

Analı kızlı tarifi, ince bulgurun muhteşem dokusuyla kıyma ve baharatların eşsiz uyumunu bir araya getirir. Bulgur hamuru içine sıkı sıkıya sarılan lezzetli iç harç, fırında pişirilir ve üzerine yoğurtlu sosla servis edilir. Bu özel lezzet, Anadolu'nun sıcaklığını ve misafirperverliğini sofralarınıza taşırken, damakları da şenlendirecek bir lezzet sunar... İşte analı kızlı tarifi...

ANALI KIZLI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2,5 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

2,5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet yumurta

1,5 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

1/2 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

250 gram kıyma

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Çorbası için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

150 gram iri doğranmış kuşbaşı et

1 yemek kaşığı biber salçası

4 su bardağı su

1,5 tatlı kaşığı nar ekşisi

5 yemek kaşığı limon suyu

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

1,5 tatlı kaşığı tuz

Yapılış

Soğan ve zeytinyağını tavaya alın. Güzelce kavurun. Ardından kıymayı ilave ederek 12-15 dakika kısık ateşte pişirin. Arada açıp karıştırın. Ardından salça, tuz ve baharatlarını ilave ederek ocaktan alın.

Hamuru için:

Derin bir kabın içine irmik, köftelik bulgur ve sıcak suyu alın. Üzeri kapalı bir biçimde 15 dakika dinlendirin. Ardından tüm malzemeleri içerisine koyun ve güzelce yoğurun. Hamur kıvam aldığında ikiye bölün. Elinizi suyla hafifçe ıslatın. Bir parçasını minik içli köfteler biçimine getirin. İçlerini hazırladığınız kıymalı harçla doldurup kapatın. Diğer bölümünü de minik köfteler halinde yuvarlayın.

Çorbası için: