Anadolu'nun lezzetli mirası: Analı kızlı tarifi
Anadolu'nun lezzet hazinelerinden biri olan analı kızlı, hem görünümüyle hem de tadıyla dikkat çeken geleneksel bir Türk yemeğidir. İşte, pratik analı kızlı tarifi...
Analı kızlı tarifi, ince bulgurun muhteşem dokusuyla kıyma ve baharatların eşsiz uyumunu bir araya getirir. Bulgur hamuru içine sıkı sıkıya sarılan lezzetli iç harç, fırında pişirilir ve üzerine yoğurtlu sosla servis edilir. Bu özel lezzet, Anadolu'nun sıcaklığını ve misafirperverliğini sofralarınıza taşırken, damakları da şenlendirecek bir lezzet sunar... İşte analı kızlı tarifi...
ANALI KIZLI TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 2,5 su bardağı ince bulgur
- 1 su bardağı irmik
- 2,5 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 adet yumurta
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
- 1/2 adet soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 250 gram kıyma
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Çorbası için:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 150 gram iri doğranmış kuşbaşı et
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 4 su bardağı su
- 1,5 tatlı kaşığı nar ekşisi
- 5 yemek kaşığı limon suyu
- 1,5 su bardağı haşlanmış nohut
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
Yapılış
- Soğan ve zeytinyağını tavaya alın. Güzelce kavurun.
- Ardından kıymayı ilave ederek 12-15 dakika kısık ateşte pişirin.
- Arada açıp karıştırın.
- Ardından salça, tuz ve baharatlarını ilave ederek ocaktan alın.
Hamuru için:
- Derin bir kabın içine irmik, köftelik bulgur ve sıcak suyu alın.
- Üzeri kapalı bir biçimde 15 dakika dinlendirin.
- Ardından tüm malzemeleri içerisine koyun ve güzelce yoğurun.
- Hamur kıvam aldığında ikiye bölün.
- Elinizi suyla hafifçe ıslatın. Bir parçasını minik içli köfteler biçimine getirin.
- İçlerini hazırladığınız kıymalı harçla doldurup kapatın.
- Diğer bölümünü de minik köfteler halinde yuvarlayın.
Çorbası için:
- Zeytinyağı, salça ve etleri kavurun.
- Kapağı kapalı bir biçimde 12- 15 dakika pişirin.
- Açıp içerisine suyu ilave edin. Nar ekşisini de ilave edip kısık ateşte 15 dakika pişirin.
- Ardından köfteleri ilave edin ve kısık ateşte 10 dakika pişirin.
- Haşlanmış nohut, tuz ve limonu da ekleyip kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.
- Ardından ocaktan alıp sıcak sıcak servis edin.
- Afiyet olsun.
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