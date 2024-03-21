Lezzetin rulo şekli: Rulo pasta tarifi
Rulo pasta, herkesin sevdiği ve özel günlerde sıklıkla tercih ettiği bir tatlıdır. İnce dokusuyla hafif bir tatlı arayanların favorisi olan bu pasta, çeşitli dolgularla zenginleştirilerek her damak zevkine hitap eder.
Rulo pasta tarifi, yumuşak kek tabanının üzerine lezzetli bir dolgu sürülerek hazırlanır ve sonrasında rulo şeklinde sarılır. Çikolata kreması, meyve püresi veya fıstık ezmesi gibi çeşitli dolgular kullanarak farklı lezzetler elde edebilirsiniz. İşte, rulo pasta tarifi...
RULO PASTA TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker (120 g)
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı un (110 g)
- 1 paket vanilya
Krema için:
- 500 ml süt
- 1 paket vanilya
- 2,5 yemek kaşığı un (50 g)
- 1 yemek kaşığı nişasta (15 g)
- 4 yemek kaşığı şeker (65 g)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Arası için;
- Muz
Üzeri için;
- 1 poşet krem şanti
- 150 ml soğuk süt
Yapılış
- İlk olarak pastanın kreması hazırlanır. Krema için bir tencereye vanilya ve tereyağı hariç tüm malzemeleri katarak koyulaşıncaya kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Vanilyayı ve tereyağını ekleyip karıştırın. Daha sonra pandispanya hazır oluncaya kadar hızlı bir şekilde soğuması için başka bir kaba alarak üzerini hava almayacak streçleyin ve soğumaya bırakın.
- Pastamızın pandispanyasını hazırlayalım. Yumurtaları ve şekeri derince bir kapta karışım beyazlayana kadar iyice mikser yardımı ile çırpın. Daha sonra unu, vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek tekrar çırpın.
- Pandispanyamızı pişirelim. Tepsiye yağlı kağıt sererek hamuru her yeri eşit ince bir katman olacak şekilde yayın. Fırın tepsisini tezgaha vurarak ya da ileri geri sallayarak eşit bir şekilde yayıldığından emin olun ve önceden ısıtılmış 170 derece fansız fırında yaklaşık 12 dakika pişirin.
- Kekimizi rulo yapalım. Kek pembeleştikten sonra fırından çıkarın, başka bir pişirme kağıdı üzerine ters çevirin.
- Altındaki pişirme kağıdını soyun. Kenarları çok düzgün değilse bıçak ile keserek düzeltin.
- Pastamızın kremasını sürelim. Hazırladığımız kremanın tamamını üzerine yayın. Daha sonra ortadan ikiye kestiğiniz muzu veya sevdiğiniz diğer meyvelerden kremanın üzerine yerleştirdikten sonra pişirme kağıdı ile rulo şeklinde sarabilirsiniz, böylece meyveli rulo pastalar yapabilirsiniz.
- Pastamızın buzdolabında dinlendirelim. Hazırlanan ruloyu iyice soğuması için üzerini streçleyin, en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirin. Aksi halde üzerine sürdüğünüz krem şanti eriyecektir.
- Pastanın üzerini kaplayarak süsleyelim. Pasta soğuduktan sonra krem şantiyi hazırlayarak kekin üzerini tamamen kapatın. Fındık, hindistan cevizi ya da pasta şekerleri ile istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi pişirme kağıdını katlayarak sıkma torbasına benmari usulü erittiğiniz çikolatayı doldurabilir, sonrasında kağıdın ucunu keserek pastanızın üzerine şekiller verebilirsiniz. Son olarak toz fıstık serpip meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Pastanızı dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun
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