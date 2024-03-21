Lezzetin rulo şekli: Rulo pasta tarifi

Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:21

Güncelleme: 21.03.2024 - 15:21

Rulo pasta tarifi, yumuşak kek tabanının üzerine lezzetli bir dolgu sürülerek hazırlanır ve sonrasında rulo şeklinde sarılır. Çikolata kreması, meyve püresi veya fıstık ezmesi gibi çeşitli dolgular kullanarak farklı lezzetler elde edebilirsiniz. İşte, rulo pasta tarifi...

RULO PASTA TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker (120 g)

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un (110 g)

1 paket vanilya

Krema için:

500 ml süt

1 paket vanilya

2,5 yemek kaşığı un (50 g)

1 yemek kaşığı nişasta (15 g)

4 yemek kaşığı şeker (65 g)

1 yemek kaşığı tereyağı

Arası için;

Muz

Üzeri için;

1 poşet krem şanti

150 ml soğuk süt

Yapılış