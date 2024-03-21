Kebapçı usulü soğan mezesi tarifi...

Türk mutfağının zenginliği ve çeşitliliğiyle bilinen meze kültürü, sofralara renk ve lezzet katmaya devam ediyor. Mezeler arasında özel bir yere sahip olan soğan mezesi, basit malzemelerle hazırlanan, ancak tadıyla büyüleyen bir lezzet sunar.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:43
Kebapçı usulü soğan mezesi tarifi...
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Kebapçılarda mutlaka masamıza gelen soğan mezesi Türk mutfağının vazgeçilmezidir. Peki, kebapçı usulü soğan emzesi nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 2 orta boy soğan
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Yarım çay bardağı zeytin yağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı isot
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yapılışı

Soğan mezesi için öncelikle kabuklarını soyduğunuz soğanları ince ince doğrayıp yağda kavurun.

Soğan yumuşayınca şekeri ekleyip karıştırın. Ardından salçaları, baharatları ekleyip kavurmaya devam edin.

Güzelce kavurduğumuz soğanları ocaktan alıp soğumaya bırakın.  Bu aşamada karıştırma kabına aktarırsanız daha hızlı soğuyacaktır.

Soğanlı harcımız soğuduktan sonra üzerine nar ekşisini ilave edilip karıştırın.

Ardından servis tabağına alarak servis edin.


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