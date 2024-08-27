Hem lezzetli hem de pratik olan enfes atıştırmalık: Lavaş cips tarifi

Yayınlanma: 27.08.2024 - 20:16

Güncelleme: 27.08.2024 - 20:16

Lavaş cips, evde hızla hazırlanabilen ve hafif atıştırmalık olarak ideal bir seçenektir. İnce ve çıtır lavaşlar, baharatlarla tatlandırılarak mükemmel bir lezzet elde edilir. Fırında kısa sürede pişen bu cipsler, hem sağlıklı hem de pratik bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir. Özellikle çeşitli soslarla birlikte servis edildiğinde, hem günlük hem de özel günlerde lezzetli bir ikram sunar. Basit malzemelerle yapılan bu cipsler, kolayca hazırlanıp hemen tüketilebilecek mükemmel bir atıştırmalık alternatifi sağlar. Peki, hem lezzetli hem de pratik olan bu enfes atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, lavaş cips tarifi...

LAVAŞ CİPS TARİFİ

Malzemeler

2 adet lavaş

2 yemek kaşığı zeytinyağı (veya tercih ettiğiniz bir sıvı yağ)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

LAVAŞ CİPS YAPILIŞI

Fırını 180°C (350°F) derecede önceden ısıtın.

Lavaş ekmeklerini bir kesme tahtasında dörde veya altıya bölün.

Parçaları istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz; küçük parçalar daha çıtır olacaktır.

Bir kasede zeytinyağını, tuzu, kırmızı biberi, kekikleri, sarımsak tozunu ve pul biberi karıştırın.

Baharatları ve yağı iyice karıştırarak bir sos oluşturun.

Lavaş parçalarını bir fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerlerine hazırladığınız baharatlı karışımı fırça yardımıyla eşit şekilde sürün.

Her parçanın baharatlı yağla kaplandığından emin olun.

Lavaş parçalarını fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Cipslerin altın rengini alması ve çıtır hale gelmesi için gözünüzü üzerlerinden ayırmayın; pişirme süresi fırınınıza göre değişebilir.

Fırından çıkan lavaş cipslerini tepside birkaç dakika soğutun.

Soğuduklarında daha da çıtır hale geleceklerdir.

Ardından servis tabağına alın.

Lavaş cipslerinizi çeşitli dip soslar veya yoğurtlu soslarla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!