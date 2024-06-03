Ağızda eriyen enfes lezzet: Alaska tatlısı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2024 Pazartesi, 12:54
Ağızda eriyen enfes lezzet: Alaska tatlısı tarifi...

Alaska tatlısı, lezzet dünyasında kendine özgü bir konuma sahip. Yumuşacık muhallebisi, içinde eriyen kakaolu bisküvisi ve üzerine eklenen hafif krem şanti ile birleşerek muhteşem bir lezzet sunuyor. Ancak asıl sürpriz, kadife gibi kıvamıyla dikkat çeken gerçek çikolatadan hazırlanan sosuyla ortaya çıkıyor. Bu benzersiz tat, Alaska'nın soğuk iklimine rağmen sıcak bir lezzet şöleni sunuyor ve her lokmasıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.

Ağızda eriyen enfes lezzet: Alaska tatlısı tarifi...

Alaska tatlısı, herkesin kolayca hazırlayabileceği, her mevsim ve her sofrada rahatlıkla sunulabilen bir tatlıdır. Pratik tarifi ve bütçeyi zorlamayan malzemeleriyle dikkat çeker. Bu tatlıyı isterseniz büyük bir tepsiye, isterseniz küçük kaselere ya da kuplara hazırlayabilir ve dilediğiniz malzemelerle süsleyerek servis edebilirsiniz. Esnek yapısı ve göz alıcı sunumuyla Alaska tatlısı, herkesi memnun edecek ve sofranıza lezzet katacak bir seçenektir. Peki, ağızda eriyen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte Alaska tatlısı tarifi...

Ağızda eriyen enfes lezzet: Alaska tatlısı tarifi...

ALASKA TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

Kakaolu katı için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

2 paket kakaolu bisküvi (150 gram)

Krem şanti katı için:

2 paket krem şanti

2 su bardağı süt

Çikolatalı katı için:

1 paket süt kreması (200 ml)

2 paket bitter çikolata (200 gram)

Ağızda eriyen enfes lezzet: Alaska tatlısı tarifi...

ALASKA TATLISI YAPILIŞI

Kakaolu puding için süt, şeker, kakao,un ve nişastayı bir tencereye alın.

Sürekli karıştırarak orta ateşte, koyu kıvamlı bir muhallebi kıvamına gelene dek pişirin.

Ocaktan aldığınız pudinge vanilya ve tereyağını ekleyin ve karıştırın. 

Üzerini kapatarak 10-15 dakika soğumasını bekleyin.

Kakaolu bisküvileri un haline gelene kadar çekin. 

Hafifçe soğuyan pudinge ekleyin ve karıştırın.

Karışımı borcama aktarın ve üzerini düzleştirin. 

Buzdolabında soğumaya bırakın.

Krem şantileri soğuk sütle çırpın. 

Soğuyan kakaolu puding karışımının üzerine aktarın ve düzleştirin. 

Tekrar buzdolabına kaldırarak soğumaya bırakın.

Çikolatalı sosu için, kremayı bir cezvede kaynama noktasına getirin.

Çikolataları küçük parçalara kesin ve bir kaseye alın.

Üzerine sıcak kremayı dökün ve kaşıkla, çikolatalar eriyene kadar karıştırın.

Sosu krem şantinin üzerine dökün ve her yerine eşit halde yayın.

Buzdolabında en az 1 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin. 

Afiyet olsun!

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