Yayınlanma: 03.06.2024 - 23:36

Güncelleme: 03.06.2024 - 23:36

Keşkek, Anadolu'nun refahı ve bereketli mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Özellikle bahar aylarında, düğünlerden bayram sofralarına kadar pek çok özel günün vazgeçilmezi olan bu tarif, hem doyurucu hem de lezzetli bir yemeğin simgesidir. İşte, Anadolu'nun baharından: Keşkek tarifi...

KEŞKEK TARİFİ

Malzemeler

Yarım kg (3 su bardağı) buğday

Yarım kg tavuk

2 litre tavuk suyu (Yetmezse ilave etmek için 1-2 bardak kaynar su)

Üzeri için

2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılış