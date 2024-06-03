Anadolu'nun baharından: Keşkek tarifi

Anadolu'nun geleneksel lezzeti keşkek, baharın taptaze bereketini sofralarınıza taşıyor! Bu tarif, lezzet ve zenginlikle buluştuğu bir şölen sunuyor, damakları şenlendiriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 23:36
Anadolu'nun baharından: Keşkek tarifi
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Keşkek, Anadolu'nun refahı ve bereketli mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Özellikle bahar aylarında, düğünlerden bayram sofralarına kadar pek çok özel günün vazgeçilmezi olan bu tarif, hem doyurucu hem de lezzetli bir yemeğin simgesidir. İşte, Anadolu'nun baharından: Keşkek tarifi...

KEŞKEK TARİFİ

Malzemeler

  • Yarım kg (3 su bardağı) buğday
  • Yarım kg tavuk
  • 2 litre tavuk suyu (Yetmezse ilave etmek için 1-2 bardak kaynar su)

Üzeri için

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılış

  1. Buğday bir gün önce akşamdan ıslatılır.
  2. Tavuğu bir tatlı kaşığı tuz ile birlikte tencereye alıp haşlayalım benimki köy tavuğu olduğundan geç pişeceği için düdüklüde haşladım.
  3. Videoda iki tane tavuk haşladım bir tanesini kullandım bir tanesini başka bir şey yapmak için ayırdım.
  4. Islatılan buğday suyundan süzülüp büyük bir tencereye alınır.
  5. Pişen tavuklar başka bir kaba alınır suyu ise buğdayların üzerine süzerek ilave edilir.
  6. Ocağın orta gözünde orta ateşte kaynayana kadar pişmeye bırakalım.
  7. Kaynadığı andan itibaren ocağı en kısığa alalım. Bu ayarda 4 saat boyunca pişecek. Ara sıra karıştırılır. Buğday suyuna kıvam vermeye başlayınca karıştırma işlemi biraz daha sıklıkla yapılır yoksa dibi tutabilir.
  8. 3 saat dolduğunda didiklenmiş tavuk eti eklenir. Yine ara sıra sıklıkla karıştırılır. Bu arada suyunu kontrol edin çok katıysa birazcık kaynar su ekleyin.
  9. 4 saatin sonunda bir kaşıkla buğdayı alin elinizle ezin eziliyorsa ocaktan alın ezilmiyorsa biraz daha pişirin.
  10. Ocaktan alır almaz tahta kaşıkla tencerenin kenarına doğru vurarak ezin.
  11. İstediğiniz kıvama gelene kadar dövün. Afiyet olsun.

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