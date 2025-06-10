Hem pratik hem de lezzetli bir atıştırmalık: Makarna cipsi tarifi

Klasik makarna tariflerinden sıkıldıysanız, makarna cipsi tam size göre! Hem pratik hem de oldukça lezzetli olan bu tarif, özellikle film gecelerinde ya da çay saatlerinde farklı bir alternatif arayanlar için birebir. Fırında ya da yağda kızartılarak yapılabilen bu çıtır çıtır tarif, soslarla birleştiğinde adeta damak çatlatıyor. Peki, hem pratik hem de lezzetli bir atıştırmalık olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, şipşak hazırlayabileceğiniz enfes makarna cipsi tarifi...





MAKARNA CİPSİ TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı penne (veya istediğiniz bir kısa makarna çeşidi)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

(İsteğe bağlı) Parmesan peyniri rendesi

(Kızartma için tercih edilecekse) Sıvı yağ

MAKARNA CİPSİ YAPILIŞI

Makarnaları paketin üzerindeki talimata göre haşlayın ama biraz daha sert kalmasına dikkat edin (al dente).

Süzüp soğuk sudan geçirin ve tamamen süzülmesini bekleyin.

Süzülen makarnayı geniş bir kaseye alın.

Üzerine zeytinyağı ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.

Baharatlar makarnaların her yerine yayılmalı.

Fırında pişirmek isterseniz:

Fırını 200°C’ye ısıtın.

Makarnaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın.

15-20 dakika kadar, makarnalar altın rengi alıp çıtırlaşana kadar pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz üzerine parmesan peyniri serpebilirsiniz.

Kızartmak isterseniz:

Geniş bir tencereye sıvı yağ koyup ısıtın.

Makarnaları dikkatlice yağa atın ve çıtırlaşana kadar kızartın.

Kağıt havlu serili tabağa alarak fazla yağı süzdürün.

Makarnaları sade olarak tüketebileceğiniz gibi, yoğurtlu, acılı ya da domatesli dip soslarla da sunabilirsiniz.

Ayrıca üzerine limon sıkıp, pul biber serpiştirerek acılı bir versiyon da yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!