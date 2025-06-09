Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yaz sofralarına çok yakışacak enfes bir Yunan lezzeti: Horiatiki tarifi

Yaz sofralarına çok yakışacak enfes bir Yunan lezzeti: Horiatiki tarifi

9.06.2025 21:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yaz sofralarına çok yakışacak enfes bir Yunan lezzeti: Horiatiki tarifi

Doğal ve taze malzemelerle hazırlanan Horiatiki, sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi olacak bir klasik Yunan tarifidir. Peki, sofralarınıza Akdeniz esintisi getirecek olan bu Yunan salatası nasıl yapılır? İşte, enfes horiatiki tarifi...

Horiatiki, yani diğer adıyla Yunan köy salatası, Akdeniz mutfağının en sevilen ve sağlıklı lezzetlerinden biridir. Taze sebzeler, zeytinyağı ve beyaz peynirin uyumuyla hazırlanan bu salata, özellikle yaz aylarında hafif ve ferahlatıcı bir öğün sunar. Pratik yapımı ve zengin içeriği ile hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına tüketilebilir. Peki, sofralarınıza Akdeniz esintisi getirecek olan bu Yunan salatası nasıl yapılır? İşte, enfes horiatiki tarifi...


HORIATIKI TARİFİ

Malzemeler:

3 adet olgun domates

1 adet salatalık

1 adet yeşil biber

Yarım kırmızı soğan

150 gram beyaz peynir (feta peyniri tercih edilir)

Bir avuç siyah zeytin

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi veya limon suyu

1 tatlı kaşığı kuru kekik

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

HORIATIKI YAPILIŞI

Domatesleri yıkayıp büyük parçalar halinde doğrayın.

Salatalığı soyup dilimleyin ya da küp şeklinde doğrayın.

Yeşil biberi temizleyip ince ince doğrayın.

Kırmızı soğanı yarım ay şeklinde ince ince kesin.

Geniş bir salata kasesine domates, salatalık, biber ve soğanları alın.

Üzerine zeytinleri ekleyin.

Beyaz peyniri iri parçalara bölerek salatanın üzerine yerleştirin.

Zeytinyağı, sirke veya limon suyu, kekik, tuz ve karabiberi karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.

Nazikçe karıştırarak tüm malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın.

Horiatiki salatası, özellikle ızgara etler, balık ya da hafif mezelerle birlikte servis edildiğinde muhteşem bir lezzet dengesi oluşturur. 

Yanında taze ekmekle birlikte sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Salata #Yunan Mutfağı #Horiatiki

İlgili Haberler

Sokak lezzeti artık mutfağınızda: Ev yapımı Ayvalık tostu tarifi
Sokak lezzeti artık mutfağınızda: Ev yapımı Ayvalık tostu tarifi Ege’nin meşhur sokak lezzeti Ayvalık tostu artık evinizde! Bol malzemeli, doyurucu ve pratik bu tarifle dışarıdaki lezzeti aramayacaksınız.
Lezzetli ve şifa dolu bir seçenek: Enginar çorbası tarifi
Lezzetli ve şifa dolu bir seçenek: Enginar çorbası tarifi Enginar çorbası, hem sağlıklı beslenmek isteyenler hem de farklı tatlar arayanlar için harika bir alternatiftir. Peki, hem lezzetli hem de şifa dolu bir seçenek olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes enginar çorbası tarifi...
Ege mutfağının meşhur lezzetini sofralarınıza taşıyın: İzmir gevreği tarifi
Ege mutfağının meşhur lezzetini sofralarınıza taşıyın: İzmir gevreği tarifi İzmir’in simgesi haline gelen bu enfes gevrek tarifiyle siz de evinizde Ege’nin o nefis sokak kokusunu ve lezzetini yaşatabilirsiniz. Peki, Ege mutfağının bu meşhur lezzeti nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle çıtır çıtır İzmir gevreği tarifi...