Yaz sofralarına çok yakışacak enfes bir Yunan lezzeti: Horiatiki tarifi

Horiatiki, yani diğer adıyla Yunan köy salatası, Akdeniz mutfağının en sevilen ve sağlıklı lezzetlerinden biridir. Taze sebzeler, zeytinyağı ve beyaz peynirin uyumuyla hazırlanan bu salata, özellikle yaz aylarında hafif ve ferahlatıcı bir öğün sunar. Pratik yapımı ve zengin içeriği ile hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına tüketilebilir. Peki, sofralarınıza Akdeniz esintisi getirecek olan bu Yunan salatası nasıl yapılır? İşte, enfes horiatiki tarifi...





HORIATIKI TARİFİ

Malzemeler:

3 adet olgun domates

1 adet salatalık

1 adet yeşil biber

Yarım kırmızı soğan

150 gram beyaz peynir (feta peyniri tercih edilir)

Bir avuç siyah zeytin

3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi veya limon suyu

1 tatlı kaşığı kuru kekik

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

HORIATIKI YAPILIŞI

Domatesleri yıkayıp büyük parçalar halinde doğrayın.

Salatalığı soyup dilimleyin ya da küp şeklinde doğrayın.

Yeşil biberi temizleyip ince ince doğrayın.

Kırmızı soğanı yarım ay şeklinde ince ince kesin.

Geniş bir salata kasesine domates, salatalık, biber ve soğanları alın.

Üzerine zeytinleri ekleyin.

Beyaz peyniri iri parçalara bölerek salatanın üzerine yerleştirin.

Zeytinyağı, sirke veya limon suyu, kekik, tuz ve karabiberi karıştırıp salatanın üzerine gezdirin.

Nazikçe karıştırarak tüm malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın.

Horiatiki salatası, özellikle ızgara etler, balık ya da hafif mezelerle birlikte servis edildiğinde muhteşem bir lezzet dengesi oluşturur.

Yanında taze ekmekle birlikte sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!