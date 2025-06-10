Sosuyla fark yaratan lezzet: Kore sokak tostu tarifi

Kore sokak lezzetleri arasında son yıllarda dünya genelinde popülerlik kazanan tariflerden biri olan Kore sokak tostu (Korean Street Toast), hem pratik yapımı hem de zengin içeriğiyle kahvaltıların ve hızlı atıştırmalıkların favorisi haline geldi. Tatlı ve tuzlu lezzetleri bir arada sunan bu tost, özellikle yumurta, lahana ve havuç gibi malzemelerin kullanımıyla farklı bir deneyim sunuyor. Peki, sosuyla fark yaratan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes Kore sokak tostu tarifi...





KORE SOKAK TOSTU TARİFİ

Malzemeler:

4 dilim tost ekmeği

2 adet yumurta

1/2 su bardağı ince kıyılmış lahana

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 dal yeşil soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı toz şeker

2 dilim cheddar ya da kaşar peyniri

2 dilim jambon ya da sucuk (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Tereyağı ya da margarin (kızartmak için)

Ketçap ve mayonez (üzeri için)

KORE SOKAK TOSTU

Bir kasede yumurtaları çırpın.

Üzerine doğranmış lahana, havuç ve yeşil soğanı ekleyin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Karışımı iyice çırpın.

Tavayı biraz yağlayarak ısıtın.

Hazırladığınız sebzeli yumurta karışımını tavaya dökün ve düz bir şekilde yayın.

Orta ateşte, her iki tarafı da altın rengini alana kadar pişirin.

Ayrı bir tavada, tereyağı ile ekmek dilimlerinin her iki yüzünü de hafifçe kızartın.

Jambon veya sucuk kullanıyorsanız onları da hafifçe ısıtın ya da kızartın.

Kızaran ekmek dilimlerinin üzerine sırasıyla sebzeli yumurta, peynir ve jambon ekleyin.

Üzerine biraz toz şeker serpiştirin (bu, tostun Kore’ye özgü tatlı-tuzlu lezzetini verir).

Ardından ketçap ve mayonez gezdirin ve diğer ekmek dilimini kapatın.

Tostunuzu ortadan ikiye keserek sıcak servis yapın.

Yanına soğuk bir içecek ya da Kore usulü turşularla sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!