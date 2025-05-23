Hem pratik hem doyurucu: Kısır tarifi

Bazı tarifler vardır ki, bir çatal aldıktan sonra sadece damak değil, hafızalar da harekete geçer. Kısır, işte tam da bu tariflerden biri. Anne mutfağından gün toplantılarına, piknikten iftar sofralarına kadar her yerde kendine yer bulur. Yapımı kolay ama lezzeti dengede tutmak ustalık ister. İşte kıvamında bir nar ekşili kısır yapmak için ihtiyacınız olan tarif...

KISIR TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı ince bulgur (köftelik)

1,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 limonun suyu

3 yemek kaşığı nar ekşisi

5–6 dal taze soğan (ince doğranmış)

1/2 demet maydanoz

1/2 demet taze nane

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Yapılış