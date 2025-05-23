Hem pratik hem doyurucu: Kısır tarifi

Bazı tarifler vardır ki, bir çatal aldıktan sonra sadece damak değil, hafızalar da harekete geçer. Kısır, işte tam da bu tariflerden biri. Anne mutfağından gün toplantılarına, piknikten iftar sofralarına kadar her yerde kendine yer bulur. Yapımı kolay ama lezzeti dengede tutmak ustalık ister. İşte kıvamında bir nar ekşili kısır yapmak için ihtiyacınız olan tarif...
KISIR TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı ince bulgur (köftelik)
- 1,5 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 limonun suyu
- 3 yemek kaşığı nar ekşisi
- 5–6 dal taze soğan (ince doğranmış)
- 1/2 demet maydanoz
- 1/2 demet taze nane
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
Yapılış
- İnce bulguru derin bir kaba alın, üzerine sıcak suyu ekleyin ve üzerini kapatarak 10–15 dakika dinlendirin. Bulgur suyunu çekip yumuşadığında çatalla karıştırın.
- Yumuşayan bulgura domates ve biber salçasını ekleyin. Zeytinyağıyla birlikte iyice yoğurarak salçayı bulgura yedirin.
- İnce doğranmış yeşillikleri, taze soğanı ve baharatları ilave edin. Nar ekşisi ve limon suyunu gezdirin. Hepsini kaşıkla nazikçe karıştırın ki yeşillikler ezilmesin.
- Buzdolabında 30 dakika dinlendirdikten sonra servis tabağına alın. Üzerine isteğe göre biraz daha nar ekşisi gezdirerek sunabilirsiniz.