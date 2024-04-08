Hem pratik hem lezzetli: Elmalı kurabiye nasıl yapılır?
Ev yapımı tatlılar her zaman özel bir yer kaplar, ancak pastane lezzetindeki elmalı kurabiyeler ev yapımı tatlılar arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir.
Elmalı kurabiye tarifi kıyır kıyır olmalı ve ağızda dağılan bir formda olmalıdır. İşte evde kolayca yapabileceğiniz elmalı kurabiye tarifi
Malzemeler
- 2 adet büyük boy elma
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 adet yumurta
- 2 su bardağı un
- Yarım çay kaşığı kabartma tozu
- Yarım çay kaşığı tarçın
- Bir tutam tuz
Yapılışı
Elmaları soyup rendeleyin. Rendelenmiş elmaları bir tencerede orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile toz şekeri bir karıştırma kabında krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra soğuyan rendelenmiş elmayı ekleyip karıştırın.
Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, tarçın ve tuzu eleyin. Bu karışımı diğer karışıma ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edene kadar karıştırın.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika veya kurabiyeler altın rengini alana kadar pişirin.
Fırından çıkan kurabiyeleri soğumaya bırakın ve servis yapın.
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