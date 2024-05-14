Hem renkli hem lezzetli: Mor lahana mezesi tarifi...

Yayınlanma: 14.05.2024 - 17:16

Güncelleme: 14.05.2024 - 17:16

Özellikle yaz aylarında serinleten bu tarifi dolapta uzun süre saklayabilir ve gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İşte mor lahana mezesi tarifi...

MALZEMELER

Yarım mor lahana

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı mayonez

5 yemek kaşığı yoğurt

1 diş sarımsak

Tuz

MOR LAHANA MEZESİ NASIL YAPILIR?

Lahanayı iyice yıkadıktan sonra ince ince doğrayın.

Tavaya sıvı yağ alıp biraz ısıtın.

Mor lahanayı tavada yumuşayana dek kavurun.

Ardından soğuması için bekletin.

Bu esnada ayrı bir kasede yoğurt, tuz, mayonez ve sarımsağı karıştırın.

Yoğurtlu karışımı soğumuş olan lahanaya ekleyin ve karıştırın.

Afiyet olsun.