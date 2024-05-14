Hem renkli hem lezzetli: Mor lahana mezesi tarifi...

Mor lahana, rengi ve besleyici özellikleriyle öne çıkan bir sebzedir ve bu meze tarifi, onun benzersiz lezzetini ön plana çıkarır. İşte mor lahana mezesi tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 17:16
Hem renkli hem lezzetli: Mor lahana mezesi tarifi...
Abone Ol google-news

Özellikle yaz aylarında serinleten bu tarifi dolapta uzun süre saklayabilir ve gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İşte mor lahana mezesi tarifi...

MALZEMELER

  • Yarım mor lahana
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı mayonez
  • 5 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • Tuz

MOR LAHANA MEZESİ NASIL YAPILIR?

Lahanayı iyice yıkadıktan sonra ince ince doğrayın.

Tavaya sıvı yağ alıp biraz ısıtın.

Mor lahanayı tavada yumuşayana dek kavurun.

Ardından soğuması için bekletin.

Bu esnada ayrı bir kasede yoğurt, tuz, mayonez ve sarımsağı karıştırın.

Yoğurtlu karışımı soğumuş olan lahanaya ekleyin ve karıştırın.

Afiyet olsun.


mor lahana haberleri mor lahana mezesi haberleri

İlgili Haberler

Mezelerin baş tacı: Babagannuş tarifi...

Mezelerin baş tacı: Babagannuş tarifi...
Geleneksel Gürcü mezesi ile sofralarınıza renk katın: Pkhali tarifi...

Geleneksel Gürcü mezesi ile sofralarınıza renk katın: Pkhali tarifi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler